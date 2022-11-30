Сельхозпродукцию на триллион тенге произвели в Северном Казахстане

Выполняя поручение Главы государства Северо-Казахстанская область вносит значительный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны и полному импортозамещению. В регионе производят 15 из 19 социально значимых продуктов питания, передает BaigeNews.kz.

По итогам 10 месяцев произвели сельскохозяйственной продукции больше чем на триллион тенге. За годы независимости такой результат будет достигнут впервые. И на сегодня это первый показатель по стране. Аграриями области собрано четверть всех зерновых и более 35% масличных культур из общего странового объема. Обеспеченность внутреннего рынка по основным видам продовольствия за счет собственного производства составляет 85%.

Земледельцами Северного Казахстана на постоянной основе проводится работа по обновлению машинно-тракторного парка, с начала года приобретено 2189 единиц техники на сумму 74,3 миллиарда тенге. Вносится наибольшее количество по стране минеральных удобрений, в текущем году внесено 170 тысяч тонн удобрений на площади 2,7 миллиона гектар.

Активное развитие отрасли способствует и увеличению объемов переработки животноводческой продукции.

Область занимает лидирующие позиции в молочной отрасли. В этом году по Казахстану идет строительство 35 промышленных молочно-товарных ферм, из них в нашей области 17 или половина молочных ферм приходится на Северо-Казахстанскую область. В текущем году по области планируется ввести восемь молочных комплексов, из которых две уже введены, в том числе мега ферма на 1800 голов, шесть молочно-товарных ферм будут введены до конца года.

Для полного импортозамещения по мясу птицы в области построены две мясные птицефабрики мощностью 6,5 тысяч тонн, и строится еще одна мощностью 10 тысяч тонн. Объем продукции сельского хозяйства позволяет уже сейчас обеспечить рынок высококачественными экологический чистыми продуктами питания. Благодаря реализации начатых и новых инвестпроектов, внедрению инноваций и цифровых технологий агропромышленный сектор Северо-Казахстанской области и в будущем продолжит наращивать выпуск качественной и экологически чистой продукции, обеспечивая продовольственную безопасность страны и ее экспортный потенциал.