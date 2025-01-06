Селфи с памятником Абаю и Пушкину стоило свободы иностранцу
Дело рассмотрели в административном суде.
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Иностранца арестовали в Петропавловске за фото на фоне памятников, передаёт BaigeNews.kz.
Ранее сообщалось о том, что в первый день нового года мужчина, находясь на площади по улице Конституции Казахстана, взобрался на памятник "Абай и Пушкин", который является достопримечательностью и визитной карточкой города, а в последующем на ледяную скульптуру символ года "Змея" для фотографирования на их фоне.
"Горожане и гости города, гулявшие неподалёку, удивились поведению молодого человека, который своими действиями выражал неуважение к окружающим, нарушал общественный порядок и спокойствие, поэтому сообщили о правонарушении патрулю полиции. Специализированным судом по административным правонарушениям Петропавловска любитель селфи привлечён к ответственности в виде ареста сроком на пять суток", - сообщили в суде.
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