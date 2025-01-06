  • 6 Января, 23:01
  • BAIGENEWS

Селфи с памятником Абаю и Пушкину стоило свободы иностранцу

Дело рассмотрели в административном суде.

Сегодня, 22:09
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baigenews.kz Сегодня, 22:09
Сегодня, 22:09
127
Фото: baigenews.kz

Иностранца арестовали в Петропавловске за фото на фоне памятников, передаёт BaigeNews.kz.

Ранее сообщалось о том, что в первый день нового года мужчина, находясь на площади по улице Конституции Казахстана, взобрался на памятник "Абай и Пушкин", который является достопримечательностью и визитной карточкой города, а в последующем на ледяную скульптуру символ года "Змея" для фотографирования на их фоне.

"Горожане и гости города, гулявшие неподалёку, удивились поведению молодого человека, который своими действиями выражал неуважение к окружающим, нарушал общественный порядок и спокойствие, поэтому сообщили о правонарушении патрулю полиции. Специализированным судом по административным правонарушениям Петропавловска любитель селфи привлечён к ответственности в виде ареста сроком на пять суток", - сообщили в суде.

Самое читаемое

Наверх