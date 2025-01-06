Иностранца арестовали в Петропавловске за фото на фоне памятников, передаёт BaigeNews.kz.

Ранее сообщалось о том, что в первый день нового года мужчина, находясь на площади по улице Конституции Казахстана, взобрался на памятник "Абай и Пушкин", который является достопримечательностью и визитной карточкой города, а в последующем на ледяную скульптуру символ года "Змея" для фотографирования на их фоне.