Рабочая группа Комиссии по терминам при Кабинете министров Узбекистана опубликовала список из 30 слов, для которых предложены альтернативные варианты на узбекском языке. Среди предложений — как давно устоявшиеся термины, такие как "светофор" и "айсберг", так и более современные, такие как "селфи", "кешбэк" и "челлендж", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на gazeta.uz.

Комиссия объясняет, что большинство слов в списке происходят из латинского, русского и английского языков и активно используются в разговорной речи, особенно с развитием интернета.

В числе предложенных вариантов:

"Селфи" заменяется на "ўзчеким";

"Кешбэк" — на "касса кайтариш";

"Челлендж" — на "башқа қуриш";

"Доставка" — на "бўлдириш";

"Полик" — на "ҳамшира".

Рабочая группа также подчеркивает, что все эти предложения пока не окончательные, и приветствует предложения от общественности. Кроме того, комиссия призывает всех "не быть безразличными" и активно участвовать в процессе развития узбекского языка.

Специалисты по языку в Узбекистане выразили разные мнения по поводу новых терминов. Эксперт Комил Джалилов, например, отметил, что некоторые предложения могут быть спорными, как, например, "йўлчироқ" для "светофора", поскольку это слово может быть непонятым для человека, не знакомого с контекстом.

С другой стороны, Шокир Турсун, автор учебников по родному языку, поддержал инициативу, указав, что со временем эти термины войдут в повседневное использование и не будут казаться странными.

Сейчас комиссия продолжает работать над уточнением предложений, и в ближайшее время будет проведен дополнительный общественный опрос.