Сельчанка перевела мошенникам 10 миллионов тенге в Акмолинской области

Жительница Акмолинской области лишились 10 миллионов тенге после разговора по телефону с незнакомцами, передаёт BaigeNews.kz.

25 октября жительнице Буландинского района поступил звонок с незнакомого номера. Мужчина назвал полные данные и адрес проживания женщины и сообщил, что ей поступила посылка из-за границы, для получения которой необходимо сообщить код подтверждения, поступивший с номера 1414. Женщина назвала цифры из сообщения.

Позже ей позвонили с другого номера. На этот раз мужчина представился сотрудником службы безопасности банка и сказал, что мошенники пытаются оформить на неё несколько кредитов. Спросив, передавала ли она кому-либо код, соединил её со лжеспециалистом кредитного отдела.

Несмотря на сомнения потерпевшей, мошенники сумели убедить женщину, что она находится в опасности, и предложили ей подключить второй телефон, чтобы они могли фиксировать все её действия в видеоформате. Под их руководством через видеосвязь сельчанка скачала приложения нескольких банков и прошла верификацию.

"Находясь под гипнотическим воздействием и непосредственным контролем, женщина в течение дня оформила на себя кредиты в различных банках на общую сумму 10 миллионов тенге и перевела деньги мошенникам. Все это происходило под давлением и манипуляциями, которые использовали злоумышленники, чтобы заставить действовать свою жертву быстро, не давая времени на анализ ситуации. К 19:00 злоумышленники сообщили, что рабочий день окончен, добавив, что свяжутся с женщиной утром", - сообщили в полиции.

По фактам начато расследование.