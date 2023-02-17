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Сельчанина оштрафовали за мат в прямом эфире в Павлодарской области
Сельчанина оштрафовали за употребление бранной лексики в прямом эфире в Павлодарской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В ходе мониторинга TikToк павлодарскими полицейскими выявлен факт выхода в прямой эфир жителя села Новоямышево, где в своей речи он использовал нецензурные выражения.
"За совершение мелкого хулиганства в отношении 24-летнего нарушителя составлен административный протокол по части 1 статьи 434 КоАП РК. Материал рассмотрен в суде, сельчанин оштрафован на десять МРП", - рассказал начальник ОП Павлодарского района Дулат Токенов.
С начала года полицейскими региона пресечено порядка 140 фактов мелкого хулиганства, где граждане пренебрегли законом, нарушили общественный порядок и спокойствие других граждан.
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