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inform.kz Сегодня, 09:55
108
Сегодня, 09:55
108
Фото: inform.kz

Сельчанина оштрафовали за мат в прямом эфире в Павлодарской области

Сельчанина оштрафовали за употребление бранной лексики в прямом эфире в Павлодарской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе мониторинга TikToк павлодарскими полицейскими выявлен факт выхода в прямой эфир жителя села Новоямышево, где в своей речи он использовал нецензурные выражения. 

"За совершение мелкого хулиганства в отношении 24-летнего нарушителя составлен административный протокол по части 1 статьи 434 КоАП РК. Материал рассмотрен в суде, сельчанин оштрафован на десять МРП", - рассказал начальник ОП Павлодарского района Дулат Токенов.  

С начала года полицейскими региона пресечено порядка 140 фактов мелкого хулиганства, где граждане пренебрегли законом, нарушили общественный порядок и спокойствие других граждан.

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#мат #штраф #Павлодарская область
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:55
108
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