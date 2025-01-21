Сельчанин устроил поджог ради мести: сгорели животные, техника и корм
Ущерб от пожара составил свыше семи миллионов тенге.
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Житель ВКО ради мести односельчанину поджёг сарай, но ошибся адресом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции области.
Сообщается, что в полицию Шемонаихинского районного обратилась сельчанка, сообщив о возгорании хозяйственной постройки возле её дома. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершённое путём поджога".
"В ходе расследования установлено, что в ту ночь 27-летний мужчина, имеющий неприязненные отношения с односельчанином, направился к его дому с целью поджога. Взяв с собой полимерную бутылку, наполненную бензином, он облил деревянную стену постройки и поджёг её. Однако после понял, что перепутал адрес и уже полыхает сарай соседей неприятеля", – рассказали в полиции.
Ущерб от пожара составил свыше семи миллионов тенге. В огне погибли 10 домашних животных, уничтожены 20 тонн сена, 5 тонн корма, а также хозяйственная техника.
Проводится расследование.