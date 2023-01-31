Сельчане вынуждены вырезать скот в Карагандинской области

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Из-за дорогих кормов сельчане вырезают скот в Карагандинской области. О бедственном положении заявили около 30 фермеров Бухар-Жырауского района. Держать коров, лошадей и баранов стало невыгодно. Потому от хозяйства люди отказываются целыми подворьями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Каршыга Муздыбаев уже много лет занимается разведением лошадей для производства кумыса. Они кормят всю его семью. Хозяин переживает, что содержать скот стало дорого. С такими ценами на корма бизнес долго не протянет.

"Сейчас все держат лошадей, надеются, что будут сами в степи пастись. Но в этом году земля замерзла. Был дождь, таяние, потом снег. Мороз. И лошадям не найти траву. Автоматически подорожал кумыс. Мы подняли цену на кумыс, было 1 300, стало 1 500. А коров мы и вовсе не держим. Не выгодно. Молоком и мясом корова себя не оправдает", - рассказал фермер.

Отруби стали на вес золота. Раньше за один мешок отдавали 1400 тенге, сейчас - все 2 000 тенге.

Десятки фермеров пришли просить помощи у местного акимата.

Некоторые уже зарезали своих коров. Заводы закупают молоко всего за 120 тенге за литр. В городских магазинах продукт стоит уже в три раза дороже. Основная разница идёт в карман перекупщикам, уверены собравшиеся.

"Для чего мы скот держим? Вот зарезали, сдали. В день восемь мешков отрубей выходит. Пришлось зарезать, сдать. Восемь голов держал, но всех сдал", - рассказал фермер Айбек Мукушев.

Заготовить корма для своих бурёнок и лошадей самим - задача тоже не из легких.

"Идёт вынужденный забой скота. Раньше стадо в одном посёлке превышало 600-700 голов. В данный момент снизилось в половину. В сёлах мало земли. Выпаса скотины нету, косить сено негде", - объяснил фермер Мухаметкали Бекембаев.

В управлении сельского хозяйства области объясняют, что снизить цену на корма они не могут - стоимость диктует рынок.

"Перерабатывая одну тонну пшеницы, получая 240 килограммов отрубей, мелькомбинаты не разбогатеют. Они нам говорят, что подорожала мешкотара, перевозка, рабочая сила. И мукомолы вынуждены были поднять цены на корма", - заявил замглавы Управления сельского хозяйства Карагандинской области Сырым Бошпанов.

Субсидии, финансовая помощь от государства может быть только крупным фермерским хозяйствам, отмечают в управлении. Выход один – объединяться в сельхоз кооперативы.