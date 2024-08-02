Сельчане всё лето страдают из-за перебоев с водоснабжением в Павлодарской области

Жители села Новоямышево, расположенного в 50 километрах от Павлодара, на протяжении всего лета сталкиваются с отсутствием воды. Говорят, нарадоваться не могли тому, что в их домах, наконец-то, появилась качественная питьевая, а потому многие уже успели даже избавиться от скважин и колонок. А теперь ищут разные способы, чтобы в сильную жару найти воду. Отключили её полностью трое суток назад, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Старожилы села вспоминают, качеством питьевой воды они похвастаться не могли. Получали влагу с щёлочью и солью и искали разные решения, чтобы сделать из неё хоть что-то пригодное для употребления.

"До водопровода были обыкновенные колонки, скважины, качали насосы, поливали всё. Но на нашей улице Абая, она крайняя, вода очень плохая. Питьевую воду мы привозили из города или с другого конца деревни. А своя вода была соленая. Иногда мы её замораживали, шлаки не замерзали, их убирали и так получали питьевую воду", - вспоминает житель села Новоямышево Евгений Кутилов.

Новость о строительстве насосной и водопровода многих сельчан обрадовала. Учитывая качество воды из скважины, сразу приняли решение подводить трубы к домам. Жизнь кардинально изменилась и во многом перестала отличаться от городской.

"Когда сказали, что будет водопровод, радость была. Наконец-то мучения с флягами закончатся, воду таскать не придётся. Хорошо было. Родителям сразу всё обустроили, стиральную машину в ванну поставили. Я сам на тот момент в городе жил. Переехал год назад, ближе к родителям, купил дом напротив них и также всё в доме сделал", - говорит Евгений Кутилов.

Сельчане отмечают, весной этого года начались перебои с водой. Дошло до того, что она стала литься из крана в определённое время: включали на несколько часов утром и вечером.

"До этого первые несколько лет было всё отлично. Периодически выключали, но на какие-то очистительные работы, допустим, замена фильтров, очистка резервуаров, это занимало часов 5-6. А с проблемой, как сейчас, столкнулись именно в этом году, с мая", - говорит житель села Олжас Кабиденов.

Вновь использовать скважины некоторые сельчане сегодня не могут. От того, что ими не пользовались, вода ушла. Другие и вовсе всё убрали, учитывая, что привыкли к нормальной подаче питьевой с насосной.

"Когда начали агитацию, люди задавали вопросы, зачем нам эта централизованная вода, у нас скважины, колонки есть. Аргументировали тем, что качество воды лучше будет. Люди многие повелись на это. Каждый человек за свои средства заводил воду в дом, нанимали людей, покупали материал, счётчики. Каждый дом, который подключен в этом селе, они тратили свои средства, а в итоге вот такие перебои сейчас с водой", - рассказал Олжас Кабиденов.

Терпение у жителей лопнуло из-за отсутствия воды на протяжении трёх дней. Пошли уже четвёртые сутки. Люди жалуются - на улице жара +37 градусов, а после трудового дня даже помыться не удаётся.

Насосная станция и сети находятся на балансе акимата Павлодарского района. Обслуживанием занимается подрядная организация. Там признают, что перебои в работе есть. Говорят, трое суток без воды люди находятся по объективным причинам. Осушали резервуары, а после возникли проблемы с их наполнением.

"Ситуация такая уже на протяжении нескольких лет, в летний период не хватает воды. Мы чистили ёмкость. Чтобы пораньше воду подать, они полностью ёмкости не заполнили, подали раньше, надо было в 8 утра отключить, они не отключили и хватануло воздух. Сейчас мучились, закачивали тоже. Накопления есть, но гарантии нет, что воды хватит", - сообщил директор коммунального предприятия акимата Павлодарского района Виталий Бруцкий.

Оборудование рассчитано на очистку 20 кубов воды в час, с учётом того, что численность населения порядка 1 800 человек, но потребление идёт гораздо больше. И происходит это, уверяют в обслуживающей организации, именно в летний период, особенно когда жара. Винят в этом, отчасти, самих сельчан. Люди, якобы, поливают питьевой водой огороды.

"Ну вы представьте, пол-литра воды в магазине 500 тенге стоит, поливать огороды этой водой вообще нецелесообразно. Насосная работает сверх мощности, на постоянную нагрузку работает. Но сейчас немножко стабилизируется. Да три дня без воды, люди и набирать, и стирать будут, а потом стабилизируется всё равно. Я надеюсь, что это последний перебой", - пояснил Виталий Бруцкий.

В планах у организации ремонт оборудования. Необходима замена мембран. По примерным расчётам обойдется это в 12 миллионов тенге, но пока на подачу воды это сильно не влияет, а потому к этой теме вернутся в следующем году.

Несмотря на надежды, что после запуска оборудования перебои с водой закончатся, на предприятии не берутся сказать уверенно, что это так и будет.