Сельчане в ЗКО помогают нарушителям пересечь границу с Россией

Жители приграничных сёл ЗКО помогают нарушителям пересечь границу с Россией, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

И.о. руководителя управления воспитательной идеологической работы департамента пограничной службы КНБ по ЗКО Дархан Дарменбеков напомнил, что за организацию незаконной миграции нарушителям грозит до семи лет заключения.

"Несмотря на проводимые с местными жителями профилактические мероприятия, находятся желающие пособничать. Их можно условно разделить на две категории: это местные жители и организаторы. К первой категории относятся граждане Казахстана, проживающие в непосредственной близости от границы либо таксисты. К организаторам относятся как граждане РК, так и иностранцы, у которых есть связи в Казахстане, России и Узбекистане. Они организуют канал из Узбекистана в Россию транзитом через Казахстан", — рассказал Дархан Дарменбеков.

В Казахстане мигрантов обеспечивают жильём, в основном на съёмных квартирах.

"Организаторы применяют меры конспирации и собственной безопасности, так как имеют некоторые представления о формах и методах работы оперативных органов. Они в основном работают вдали от границы. А далее к непосредственной практической помощи незаконно пересечь границу приступают жители приграничных населённых пунктов", — отметил Дарменбеков.

С начала года в ЗКО пресекли четыре канала незаконной миграции. За попытку нарушения границы задержаны 28 иностранцев, среди которых граждане Азербайджана, Узбекистана, Пакистана, России, Таджикистана и Сомали. Их привлекли к ответственности.