В одном из сел Жамбылской области жители не могут спокойно выйти из дома — село атаковали тучи мошкары. Насекомые проникают повсюду: в дома, школы, магазины и детские сады. Люди жалуются, что невозможно дышать, не говоря уже о том, чтобы жить обычной жизнью, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

"Вот у нас что творится, уже не знаем, что делать. Каждый вечер травим — дихлофос, разные пестициды. Боимся и за себя, и за детей, потому что вот это оно везде", — делятся сельчане.

Ситуация оказалась следствием прошлогоднего рекордного урожая сахарной свеклы. Корнеплод свозили на склады местного сахарного завода со всей области, но переработать вовремя весь объем не успели. В результате часть свеклы сгнила, создав идеальные условия для размножения насекомых.

"Прошлогодний урожай свеклы оказался очень большим, из-за чего образовалось много отходов. Именно там начали заводиться мошки", — сообщил Кайрат Аргынбаев, заместитель акима Меркенского района.

Он уточнил, что дезинсекция уже проводилась, однако большого эффекта она не дала — масштабы проблемы слишком серьезные. Сейчас начались работы по вывозу гниющей свеклы в специально отведенную безопасную зону.

Тем временем жители продолжают бороться с мошкарой своими силами. Люди обеспокоены не только физическим дискомфортом, но и потенциальными угрозами здоровью. В условиях жары и антисанитарии столь массовое размножение насекомых может спровоцировать вспышки заболеваний.

Сельчане надеются, что власти смогут оперативно справиться с ситуацией — пока мошки не превратили их село в непригодное для жизни место.