Сельчане в Павлодарской области сами построили мост через реку

Фото: t.me/qumash_kz

Жители села Северное в Павлодарской области устали ждать помощи властей и решили самостоятельно строить мост через реку, передаёт BaigeNews.kz.

В социальных сетях появилось видео, на котором сельчане воздвигают мост. В описании к ролику сказано, что местные жители без помощи властей проложили мост через рукав Иртыша, так как старый пришёл в негодность. Они сами нарисовали схему моста, закупили металл, сварили мост, собрали и сами же установили.

Акимат, по словам авторов видео, обещал дать на всё это 10 миллионов тенге, но так и не выделил обещанной суммы. При этом людям нужно было вести хозяйство и перевозить через реку технику.

"Ждать устали, да и не могли уже, поэтому решили проблему самостоятельно", - говорится в видео.

Комментаторы под постом поддерживали жителей села и писали: "Золотые руки", "Хочешь сделать хорошо, сделай сам", "Да уж, спасение утопающих всегда дело рук самих утопающих".

Были и те, кто предположил, что самовольная установка моста может обернуться штрафом: "Несогласованные с акиматом действия по изменению территории общего пользования влекут за собой штраф в размере 100 МРП. Общественность теперь собирается оспаривать".

Соблюдены ли все необходимые нормативы при проектировании моста и осуществлялся ли контроль за его строительством и установкой, не сообщается.