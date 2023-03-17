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t.me/qumash_kz Сегодня, 14:53
199
Сегодня, 14:53
199
Фото: t.me/qumash_kz

Сельчане в Павлодарской области сами построили мост через реку

Жители села Северное в Павлодарской области устали ждать помощи властей и решили самостоятельно строить мост через реку, передаёт BaigeNews.kz

В социальных сетях появилось видео, на котором сельчане воздвигают мост. В описании к ролику сказано, что местные жители без помощи властей проложили мост через рукав Иртыша, так как старый пришёл в негодность. Они сами нарисовали схему моста, закупили металл, сварили мост, собрали и сами же установили.

Акимат, по словам авторов видео, обещал дать на всё это 10 миллионов тенге, но так и не выделил обещанной суммы. При этом людям нужно было вести хозяйство и перевозить через реку технику.

"Ждать устали, да и не могли уже, поэтому решили проблему самостоятельно", - говорится в видео.

Комментаторы под постом поддерживали жителей села и писали: "Золотые руки", "Хочешь сделать хорошо, сделай сам", "Да уж, спасение утопающих всегда дело рук самих утопающих".

Были и те, кто предположил, что самовольная установка моста может обернуться штрафом: "Несогласованные с акиматом действия по изменению территории общего пользования влекут за собой штраф в размере 100 МРП. Общественность теперь собирается оспаривать".

Соблюдены ли все необходимые нормативы при проектировании моста и осуществлялся ли контроль за его строительством и установкой, не сообщается.

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#строительство #мост #река #Павлодарская область
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:53
199
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