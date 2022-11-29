Сельчане в Атырауской области вынуждены пить воду из реки

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Без питьевой воды живут сельчане в Атырауской области. Жители села Бокейхан вот уже несколько лет не могут добиться централизованного водоснабжения и вынуждены пользоваться речной водой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Один из старожилов села из-за долгого отсутствия центрального водоснабжения соорудил колодец прямо у себя во дворе. Иногда приходится брать воду из реки, качество которой оставляет желать лучшего.

"Вопрос питьевой воды стал для нас головной болью. Вроде бы приходят подрядчики, но что-то у них не получается и они отказывают нам. Вот так мы вынуждены покупать воду или брать ее из реки", - говорит пенсионер Салауат Сулейменов.

Всего в селе проживают более двух тысяч человек. Обеспечить их центральным водоснабжением обещали еще в 2016 году. Но потом оказалось, что проект по проведению воды нуждается в поправках и работы приостановили.

"Около 60 домов не вошли в проектно-сметную документацию. По этой причине идёт корректировка ПСД. Также мы вынуждены проводить сети водоснабжения вдоль дороги, а не через неё, так как здесь уложен асфальт. Теперь планируем, что работы начнем в марте-апреле следующего года, - аким с. Бокейхан Жусип Торегалиев.

Еще в четырех населенных пунктах Курмангазинского района питьевая вода доступна населению только по часам. Из 18 устаревших очистительных сооружений 8 уже реконструировали. Местные власти обещают закончить их ремонт до конца года и подать в населенный пункт чистую воду.