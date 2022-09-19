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  • Сельчане в Алматинской области перекрыли дорогу из-за смертельного наезда на ребёнка
smolnews.ru Вчера, 23:14
113
Фото: smolnews.ru

Сельчане в Алматинской области перекрыли дорогу из-за смертельного наезда на ребёнка

В социальной сети появилась публикация о том, что водитель наехал на несовершеннолетнего пешехода в Талгарском районе, передаёт BaigeNews.kz.

Департамент полиции Алматинской области сообщает, что наезд на 10-летнего пешехода произошел 19 сентября в 18:45. 

"24-летний водитель автомашины Toyota Camry, двигаясь по автодороге Жетиген — Алматы в поселке Жаналык, совершил наезд на 10-летнего ребенка, который переходил дорогу по обозначенному пешеходному переходу", — говорится в сообщении.

В результате ДТП мальчик от полученных травм скончался на месте. 

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР УП Талгарского района по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного статьёй 345 ч. 3 УК РК. 

Между тем, как сообщает talgarnews.kz, после смертельного ДТП жители села вышли на трассу и перекрыли дорогу.

 
 
 
 
 
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Публикация от TALGARNEWSKZ (@talgarnewskz)

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#Алматинская область #дтп
Вчера, 23:14
113
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