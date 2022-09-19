Сельчане в Алматинской области перекрыли дорогу из-за смертельного наезда на ребёнка

Фото: smolnews.ru

В социальной сети появилась публикация о том, что водитель наехал на несовершеннолетнего пешехода в Талгарском районе, передаёт BaigeNews.kz.

Департамент полиции Алматинской области сообщает, что наезд на 10-летнего пешехода произошел 19 сентября в 18:45.

"24-летний водитель автомашины Toyota Camry, двигаясь по автодороге Жетиген — Алматы в поселке Жаналык, совершил наезд на 10-летнего ребенка, который переходил дорогу по обозначенному пешеходному переходу", — говорится в сообщении.

В результате ДТП мальчик от полученных травм скончался на месте.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР УП Талгарского района по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного статьёй 345 ч. 3 УК РК.

Между тем, как сообщает talgarnews.kz, после смертельного ДТП жители села вышли на трассу и перекрыли дорогу.