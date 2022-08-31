Сельчане устали ждать ремонта улиц и делают его своими силами в СКО

Фото: pkzsk.info

В селе Бидайык Уалихановского района Северо-Казахстанской области жители улицы Целинная, не дождавшись обещанного дорожного ремонта, взялись за дело самостоятельно, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

Сельчане закупили щебень мелкой фракции, цемент и принялись за ямочный ремонт.

Улицы Бидайыка не видели ремонта со времен Советского Союза. Сейчас это не дороги, а направления с бесконечными ямами, которые невозможно объехать ни на автомобили, ни на детской коляске.

Проектно-сметная документация на ремонт дорог в Бидайыке уже давно готова. В администрации района и акимате сельского округа обещают, что вот вот начнется ремонт, но воз и ныне там.

На ремонт улиц в Бидайыке выделили 336 миллионов тенге. Средний ремонт запланирован на улицах Воронежская, Гагарина, Жапарова, Целинная, Карла Маркса, Мирная, Одесская, Полтавская. Правда, пока ни один из объявленных тендеров не состоялся.

Отремонтировать 8 улиц за оставшиеся тёплые дни уже практически нереально. А значит ремонт вновь перенесут на следующий год.