Сельчане стали горожане: какое жилье выдают пострадавшим от паводков в Костанайской области

Свою работу с населением в регионе завершают оценочные комиссии. В четырех районах и городах Костанай и Аркалык обследовано свыше 1100 частных жилых домов. Осталось завершить оценку по 20 домах. Но уже сегодня можно констатировать: порядка 430 домов паводком повредило настолько, что восстановить их невозможно. В 686, по заключении специалистов, можно сделать ремонт и продолжать жить, передает корреспондент BaigeNews.kz. Также подтопленными оказались дачные массивы. Строения на этих участках для 97 семей из Костанайского района и 89 семей из областного центра были единственным жильем. По результатам осмотра оценочных комиссий в Костанайском районе аварийными признаны 39 дачных домов, а в Костанае – два дома.

Типовой, недорогой

Возмещать ущерб недвижимому имуществу пострадавшим жителям Костанайской области намерены двумя способами: либо жилье будет приобретаться на рынке, либо его построят. Важно, чтобы стоимость покупаемой квартиры была не дороже суммы, которую выделяют по типовому проекту на стройку.

"Сегодня пострадавшим жителям Костанайской области куплены 115 квартир. 31 из них приобрели в Аркалыке на 405 млн тенге, которые выделило правительство из чрезвычайного резерва. Плюс казахстанские предприниматели направили свои средства, приобретены на деньги спонсоров еще 34 квартиры в городе Аркалык и 50 квартир для пострадавших от природной стихии жителей Костанайского района", - сообщила заместитель руководителя управления строительства региона Лидия Беленко.

А в Амангельдинском и Джангельдинском районах строить частные дома тем, кого стихия оставила без крыши над головой, уже начали. Всего там возведут 68 домов за счет благотворительных средств, выделенных общественным фондом "Қазақстан халқына". Оформление земельных участков уже производится, подрядные организации, которые будут выполнять работы, определены.

Кроме того, столичной строительной компанией начато возведение многоэтажки на 50 квартир для пострадавших из Аркалыка, Амангельдинского и Джангельдинского районов. А для 24 семей из Костанайского района и пятнадцати горожан построят частные жилые дома.

К слову о проекте, по которому будут строить индивидуальные дома. Он типовой, разработало его министерство промышленности и торговли. В нем предусмотрены три комнаты, тамбур, холл, санузел и кухня, а общая площадь составляет 80 квадратных метров. Цена строительства из газоблока – 22,8 млн тенге.

"Работы по обследованию поврежденных паводком жилых домов находятся на завершающем этапе. После того, как будет выдан документ о техническом обследовании, власти примут меры, направленные на возмещение ущерба оставшимся жителям", - подчеркнули в управлении строительства.

Не повторить ошибки Аулиеколя

В Костанайской области уже есть опыт возведения жилья для пострадавших от природной стихии. В сентябре 2022 года в Аулиекольском районе выгорело более 30 тысяч га леса, огнем уничтожены около сотни домов. Тогда в двухмесячный срок были построены дома по типовому проекту. А уже весной этот проект показал свои минусы: в нем не предусмотрели канализацию, а имеющиеся септики очень быстро наполнялись и топили территорию вокруг домов. Возник резонный вопрос: может ли такая ситуация повториться с домами пострадавших от паводка?

"Типовой проект предусматривает под собой "коробку" здания. Он должен быть не дороже 22,8 млн тенге. Но в обязательном порядке осуществляем привязку к местности, которая учитывает наличие коммуникаций на выделенной земле. Если говорить о микрорайоне "Кунай" в областном центре, где предлагается строить, то там все инженерные коммуникации подведенные, соответственно, жилой дом будет подключен ко всем коммунальным благам. Если коснуться ситуации в Амангельдинском районе, то в населенных пунктах, где имеются водоснабжение и канализация, они будут подведены. Если канализации нет, то обустроим септик. Все это постараемся учесть при привязке проекта к местности. Естественно, обустройство коммуникаций будет отражаться на конечной стоимости проекта", - говорит замруководителя управления строительства Лидия Беленко.

Предполагается, что в Костанае строительство дома обойдется ровно в обозначенные министерством промышленности 22,8 млн тенге за счет того, что инженерные коммуникации в микрорайон "Кунай" давно проведены. А вот строить где-то в другом месте жилье для пострадавших город не намерен.

"Если говорить о городе Костанай, то пока имеются заявления от людей на строительство восьми жилых домов. Возведение предполагается в микрорайоне "Кунай", он достаточно отдален от центральной части Костаная, и не все хотят получить там жилье. Мы ведем переговоры с людьми, но строительство возможно только на определенных площадках, именно там, где это предусмотрено генеральным планом города. Пока вопрос строительства на стадии обсуждения, как только все определятся, какое именно и где они хотят жилье, работы начнутся. Для жителей поселка Мичурино планируется приобретение квартир", - говорит Лидия Беленко.

А вот в южных регионах области – Амангельдинском и Джангельдинском районах – в стоимость типового проекта не уложатся. Сказывается отдаленность в почти 700 км от областного центра: из-за транспортных расходов на перевозку стройматериала и техники цена одного дома поднимется до 29 млн тенге.

После завершения строительства дома передадут в коммунальный жилой фонд, а после соблюдения всех формальностей они перейдут в собственность пострадавших.

"Когда подается заявление от пострадавших, с ними проводится беседа касательно способа возмещения ущерба недвижимому имуществу. Если человек согласен на квартиру, ее покупают. Более того, прежде, чем приобретаются квартиры, люди их обязательно осматривают и согласовывают приобретение. А что касается жилья, которое можно восстановить, то этот вопрос решается после проведения технического обследования. Ремонтно-восстановительные работы будут проводиться только после выдачи заключения, что дома подлежат восстановлению", - подчеркнули в управлении строительства.

Сменили село на город

Первые пострадавшие уже начали получать новые квартиры взамен разрушенного стихией жилья. Им предложили взять квартиры в комфортном жилом комплексе в Костанае. Так 38 семей сельчан из поселка Алтынсарино Костанайского района в скором времени сменят свой статус на горожан.

В семье Мусановых – четверо детей. Вместе с супругом пять лет назад многодетная мама Айгерим приобрела дом в поселке Алтынсарино. Никто тогда и подумать не мог, что когда-то их уютный дом буквально размоет водой.

"Это природное бедствие, от него никто не застрахован, к сожалению. Конечно, остаться на улице с четырьмя детьми – это страшно. Наш дом затопило по самые окна, в воде мы потеряли все имущество. И тогда даже и не представляли, что нам так будут помогать со всех сторон: бизнес, простые волонтеры и наше государство. Никто не прошел мимо нашей беды, все откликнулись и помогают до сих пор", - говорит Айгерим Мусанова.

Теперь у семьи Мусановых будет просторная трехкомнатная квартира в чистовой отделке. Закончить ремонт строители планируют в течение месяца.

"Мы надеемся, что вскоре въедем в свои квартиры, и все наладится. Условия здесь хорошие, рядом школа, во дворе современная детская игровая площадка. Удивило, что власти соглашались с практически любыми нашими просьбами. Но мы теперь видим, что это не просто слова, а реальные действия. Нам предложили разные варианты: можно было дождаться, пока построят дом в поселке Алтынсарино, можно было взять компенсацию, а потом районный аким сказал, что в Костанае разрешили купить квартиры. Мы согласились", - рассказывает многодетная мама.

Не меньше пострадал дом односельчанина Мусановых Ануара Интыкбаева. Он вспоминает, что полуметра не хватило воде достать до крыши. Стены отошли, а осматривавшие дом эксперты вынесли решение, что жить в таком помещении опасно и признали здание аварийным.

"Решение переехать в город принимали всей семьей. С женой советовался, с родителями, решили взять здесь. Все устраивает. А ждать, пока частные дома построят, не многим удобно. Это же нужно снимать жилье, платить за него сотни тысяч тенге. А здесь и соседи все знакомые, будет у нас маленькое село Алтынсарино в масштабе одной костанайской многоэтажки", - шутит Ануар Интыкбаев.

Аким Костанайского района Берик Танжариков подтвердил, что у сельчан был выбор. Всего в Костанайском районе было подтоплено два населенных пункта: Мичурино и Алтынсарино. В Алтынсарино пострадал 151 дом, а в Мичурино - 44.