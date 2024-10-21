Сельчане ради своего здоровья несколько лет воюют с китайской компанией

Судебное разбирательство между жителями Кызылординской области и ТОО "Компания Гежуба Шиелі цемент" дошло до Верховного суда, передаёт BaigeNews.kz.

История длится с 2021 года. Люди всё это время пытались доказать, что цементный завод угрожает их здоровью – больше всего их беспокоила пыль, которая покрывала жилые дома в посёлке имени Кодаманова, расположенном в Шиелийском районе. Выяснилось, что предприятие находится слишком близко к жилому массиву. Но кто построил его?

Согласно данным из Egov.kz, у ТОО "Компания Гежуба Шиелі цемент" четыре учредителя:

1. CHINA GEZHOUBA GROUP CEMENT CO., LTD. (50% доли)

2. CHINA GEZHOUBA GROUP OVERSEAS INVESTMENT COMPANY LIMITED (20%)

3. ТОО "Корпорация "DANAKE" (25%)

4. Набиулы Кадилет (5%)

Руководителем предприятия указан У Чженьхуа. Завод ввели в эксплуатацию в 2018 году в ходе в общенационального телемоста с участием Нурсултана Назарбаева.

Правда, не сразу предприятие начало вызывать дискомфорт у сельчан. Первые иски поступили в суд в 2021 году. Жители посёлка потребовали, чтобы завод перенесли в другое место или увеличили расстояние между ним и селом, а также создали километровую санитарно-защитную зону. В данный момент предприятие находится в 500 метрах от жилых домов.

Примечательно, что департамент санитарно-эпидемиологического контроля Кызылординской области (ДСЭК) в этом споре встал на сторону ТОО "Компания Гежуба Шиелі цемент". В 2021 году ведомство выдало заключение о том, что цементный завод относится ко II классу опасности, и мол расстояние между предприятием и посёлком соответствует нормам санитарных правил. Однако кызылординцы с мнением санэпидемиологов не согласились и подали в суд, чтобы обжаловать их заключение.

В 2022 году семь жителей посёлка имени Кодаманова выиграли спор, и суд вынес решение признать заключение кызылординского санэпидконтроля незаконным.

"Признать санитарно-эпидемиологическое заключение от 6 декабря 2021 года, выданное департаментом санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК по Кызылординской области", незаконным. Обязать департамент в течение 10 рабочих дней со дня вступления решения в законную силу отменить и аннулировать санитарно-эпидемиологическое заключение от 6 декабря 2021 года. Предупредить, что в случае невыполнения решения в установленный процессуальный срок, согласно статье 127 Кодекса РК об административных процедурах и процессах, будет применено денежное взыскание в размере 50 месячных расчетных показателей", – говорится в судебном решении.

Однако ни ТОО "Компания Гежуба Шиелі цемент", ни ДСЭК сдаваться не собирались. Жителям посёлка в Кызылординской области приходится отстаивать свою позицию уже три года. Судебные процессы по этой проблеме продолжились и в 2024 году.

В июне апелляционный суд Кызылординской области тоже признал незаконным заключение санэпидемиологов о том, что цементный завод относится ко II классу опасности и не несёт вреда для жителей посёлка. Выяснилось, что предприятие должно было быть построено на расстоянии не меньше, чем один километр от жилых домов.

"Согласно правилам, цементный завод относится к объектам I класса опасности, поэтому минимальный размер СЗЗ для цементного завода должен составлять не менее 1000 метров. Однако, согласно материалам дела, санитарно-защитная зона цементного завода, установленная по правилам, отсутствовала. В проекте, утверждённом оспариваемым заключением, предварительный размер СЗЗ был определён как 500 метров. Отнесение цементного завода ко II классу опасности, предусмотренное проектом и оспариваемым заключением, не соответствует требованиям правил. То есть при установлении размера СЗЗ ответчиком не были соблюдены требования правил. Незаконное заключение ответчика не обеспечивает более высокую безопасность для здоровья и жизни местного населения. Следовательно, с момента выдачи заключения ДСЭК оно признано недействительным, и доводы ответчика о том, что оспариваемое заключение было действующим на момент его вынесения, судебная коллегия считает необоснованными", – говорится в материалах дела.

В свою очередь, ТОО "Компания Гежуба Шиелі цемент" имеет своих сторонников. Работники неоднократно давали интервью в СМИ и жаловались на то, что они рискуют остаться без работы, если предприятие вдруг закроют. В 2022 году генеральный управляющий компании У Чженьхуа даже обращался за помощью к уполномоченному по защите прав предпринимателей Казахстана. На тот момент им был Рустам Журсунов. Бизнес-омбудсмен поручил НПП "Атамекен" совместно с прокуратурой провести анализ санитарно-защитных зон.

Сейчас спор между жителями села имени Кодаманова и китайской компанией дошёл до Верховного суда. Решение кассационной коллегии покажет, будут ли переносить цементный завод, или сельчанам придётся смириться с таким соседством.