Сельчане пожаловались акиму СКО на жизнь возле элеваторов

К акиму СКО Гауезу Нурмухамбетову с жалобой на условия жизни рядом с элеваторами обратились жители Смирново Аккайынского района, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

С этой проблемой сельчане обратились во время единого дня приёма граждан в акимате СКО.

Любовь Павлик и Нажиба Кокиева считают, что их дома убрали из генплана райцентра, чтобы рядом расположенные предприятия смогли получить разрешение на работу элеваторов. По их словам, между предприятиями и жилищами расстояние составляет не более 50 метров.

"Рядом с нашими домами работают четыре элеватора. Мы живём под постоянным воздействием электрического тока и зерновой пыли. Есть закон о тишине, но он не соблюдается. Замеры делались, когда все элеваторы были выключены. Полиция нам пока не помогла, — говорит жительница села Смирново Любовь Павлик. — Мне кажется, что наши дома умышленно убрали из генплана, потому что строить такие объекты рядом с жилыми строениями никто не разрешит. По документам там якобы склады, а по факту работают сушки. Зерно завозят машинами, а вывозят вагонами. Это промышленные предприятия, и расстояние от них до жилых домов должно быть не менее 300 метров".

По словам сельчанок, нарушаются нормы СанПиН. Однако представитель государственного архитектурно-строительного контроля СКО заверил, что экспертизы не показали нарушений.

"У всех предпринимателей есть разрешительные документы на деятельность. Дома находятся через дорогу от предприятий. Санитарно-защитной зоны нет. Ранее аким района обещал, что их переселят, но вопрос остался нерешённым, — пояснил главе области представитель ГАСК.

Жительница села Смирново Нажиба Кокиева сообщила, что им предлагали заброшенные дома взамен, которые их не устраивают. Как вариант – можно было бы выплатить компенсацию.

Аким области Гауез Нурмухамбетов поручил ещё раз изучить вопрос с выездом на место и предоставить ему подробную информацию.