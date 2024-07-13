Сельчане подарили медсестре электровелосипед в Актюбинской области

Жители села Аккайын в Актюбинской области подарили своей участковой медсестре электровелосипед на день рождения. Таким образом, хотели выразить ей свою благодарность за работу и заодно облегчить её трудовые будни, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон".

"Организовали все это дело наши активистки Бибит Кусаинова и Гульсым Аскарова, — рассказала жительница села Аккайын Гулшара апа. - Они предложили местным жителям сложиться и подарить нашей участковой медсестре Диане электровелосипед. Это очень полезная вещь, ведь ей приходится много ходить. У нас есть общий чат поселковый. Гульсым и Бибит кинули туда клич о сборе на подарок для медсестры. Кто сколько мог скинулся, все по желанию, даже пенсионеры в этом участвовали, примерно за 20 дней собрали нужную сумму и купили электровелосипед. Потом торжественно вручили его Диане, поздравили ее".

Местные жители называют Диану Дауренбек медработником от бога, работает она в селе уже около 4 лет. Она сама уроженка Мартукского района, выучилась и вернулась работать в родное село.