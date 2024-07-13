Сельчане подарили медсестре электровелосипед в Актюбинской области
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Жители села Аккайын в Актюбинской области подарили своей участковой медсестре электровелосипед на день рождения. Таким образом, хотели выразить ей свою благодарность за работу и заодно облегчить её трудовые будни, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон".
"Организовали все это дело наши активистки Бибит Кусаинова и Гульсым Аскарова, — рассказала жительница села Аккайын Гулшара апа. - Они предложили местным жителям сложиться и подарить нашей участковой медсестре Диане электровелосипед. Это очень полезная вещь, ведь ей приходится много ходить. У нас есть общий чат поселковый. Гульсым и Бибит кинули туда клич о сборе на подарок для медсестры. Кто сколько мог скинулся, все по желанию, даже пенсионеры в этом участвовали, примерно за 20 дней собрали нужную сумму и купили электровелосипед. Потом торжественно вручили его Диане, поздравили ее".
Местные жители называют Диану Дауренбек медработником от бога, работает она в селе уже около 4 лет. Она сама уроженка Мартукского района, выучилась и вернулась работать в родное село.
"У нас строят новый медпункт, но пока Диана работает в старом, от дома далеко, ей приходится много ходить по работе, — говорит Гулшара апа. — Все жители нашего аула ее очень любят. Она воспитывает троих маленьких детей, но, не смотря на это и днем, и ночью спешит к нам на помощь. А как она делает уколы… Поселок у нас небольшой, многие уехали, а она вот работает. Мы ее ценим, она очень хороший человек, никогда не отказывает в помощи, хочется хоть как-то облегчить ей работу.