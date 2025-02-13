Во многих селах пока отсутствует централизованное водоснабжение
Жители СКО до сих пор испытывают проблемы с доступом к чистой питьевой воде.
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Без доступа к чистой питьевой воде по-прежнему остаются жители Северо-Казахстанской области. Во многих селах отсутствует централизованное водоснабжение, а люди вынуждены носить воду в флягах. Об это заявила сенатор Асем Рахметова, передаёт BaigeNews.kz.
В своем депутатском запросе она подчеркнула, что отсутствие воды — это не просто бытовое неудобство, а серьезный фактор, влияющий на качество жизни населения, а также на демографическую ситуацию в регионе.
По ее словам, особую обеспокоенность вызывает нехватка финансирования на реконструкцию и строительство групповых водопроводов. В 2025 году на эти цели из необходимых 35,8 млрд тенге выделено лишь 13,6 млрд тенге, что ставит под угрозу завершение работ. Кроме того, для строительства централизованного водоснабжения в 37 селах требуется 22,1 млрд тенге, но в бюджете предусмотрено всего 3,4 млрд тенге.
"Одним из главных вопросов, поднимаемых общественностью региона на встречах с сенаторами, является строительство групповых водопроводов и подключение сел к водоснабжению. В этой связи необходимо рассмотреть возможность выделения средств из республиканского бюджета в 2025 году на реконструкцию групповых водопроводов, подключение к групповым водопроводам, а также финансирование проектов, по которым уже разработана проектно-сметная документация. Существующую проблему водообеспечения в селах необходимо решать, от этого зависит не только качество жизни североказахстанцев, но и программы, финансируемые из республиканского бюджета, такие как переселение с южных регионов, программа "С дипломом в село", которые направлены на сбалансирование демографической ситуации по всей стране", - подчеркнула сенатор Рахметова.
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