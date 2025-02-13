Без доступа к чистой питьевой воде по-прежнему остаются жители Северо-Казахстанской области. Во многих селах отсутствует централизованное водоснабжение, а люди вынуждены носить воду в флягах. Об это заявила сенатор Асем Рахметова, передаёт BaigeNews.kz.

В своем депутатском запросе она подчеркнула, что отсутствие воды — это не просто бытовое неудобство, а серьезный фактор, влияющий на качество жизни населения, а также на демографическую ситуацию в регионе.

По ее словам, особую обеспокоенность вызывает нехватка финансирования на реконструкцию и строительство групповых водопроводов. В 2025 году на эти цели из необходимых 35,8 млрд тенге выделено лишь 13,6 млрд тенге, что ставит под угрозу завершение работ. Кроме того, для строительства централизованного водоснабжения в 37 селах требуется 22,1 млрд тенге, но в бюджете предусмотрено всего 3,4 млрд тенге.