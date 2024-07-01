Сельчанам вручили ключи от новых домов взамен уничтоженных паводками в Павлодарской области

Пять домов в кратчайшие сроки возвели в Павлодарской области для жителей, чьё жильё уничтожили паводки. Людям пришлось расстаться с родными стенами в конце марта, когда вода зашла в постройки и достигла уровня полметра. Всего пострадали 14 строений, впоследствии пять из них решили не пытаться чинить. Проще оказалось возвести новые, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Многодетная мать Светлана Мулина до сих пор с ужасом вспоминает минувшую весну. Говорит, вода прибывала, а что делать в такой ситуации, жители попросту не знали. Спасать что-либо не было смысла.

"29 марта в 12 часов ночи резко зашла вода к нам в дом. Высота была полметра. Не знали, за что хвататься, смысла не было куда-то что-то выносить, потому что вокруг была везде вода. Всё пострадало. Сегодня нам привезли бытовую технику - холодильник, пылесос, кондиционер. Большое спасибо за такое внимание! Конечно, и денежную компенсацию нам вручали, 50 МРП, 150 МРП", - вспоминает Светлана Мулина.

Женщина говорит, их старые дома не сносят. Там остался огород, много кустарников, и урожай придется всё же собирать в этом году оттуда. При этом окучивать нужно будет и землю возле нового дома. Последние два месяца семье приходилось жить у родственников. Новое жилье готовы были ждать. Отрадно, что возводить его закончили раньше срока.

Светлана вспоминает, что подобная ситуация с паводками в их селе уже была.

"Я в Жалаулы с трёх лет живу. Это уже вторые паводки в нашем селе на моей памяти. В 1985 году ещё были, но тогда страшнее было. Люди тут на лодках плавали. В этом году обошлось, дошло только до нашей улицы. В 1985-м году наш дом тоже пострадал. Люди, которые до меня в нём жили, уже покойные. Мы заселились в него, он был заброшенный. Отремонтировали, шесть детей здесь выросли, у меня уже восемь внуков", - говорит женщина.

Из 14 затопленных домов девяти семьям выплатили компенсацию на ремонт. Пять домов оказались не пригодными для жизни. Их владельцам обязались предоставить новое жильё.

Строить начали на другом месте. Решение, где именно, принимали на общем сходе, чтобы точно ситуация не повторилась.

Группа компаний ERG выделила 100 миллионов тенге, а за возведение взялся предприниматель, который родом из Актогайского района. Многие вопросы в ходе строительства бизнесмен согласовывал с будущими новосёлами.

"Материалы все абсолютно новые. Это газобетон, утеплитель, облицовочный кирпич силикатный, металлочерепица, лес, стеклопакеты тройные, откосы выполнены из пластика. Вода, канализация, септик, электрика - всё сделано. В проектно-сметную стоимость уложились. Немного логистика потянула, отдалённость от областного центра, от районного центра. Весь материал практически завозился из Павлодара, но мы справились. Здесь кроме центрального водоснабжения есть ещё скважины. Я сам в этом районе родился, здесь живёт моя мама, ей 86 лет. Это не проект бизнеса, это проект социальной ответственности. Когда я брался, понимал, что и когда я должен сделать", - рассказал застройщик Александр Терентьев.

Площадь каждого дома более 100 квадратных метров. Отдельно помещения для печи длительного горения. Всем семьям от народных избранников подарили холодильники, стиральные машины, плиты, телевизоры и мелкую бытовую технику.

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