Сельчанам в Мангистау доступны микрозаймы под 2,5% годовых с 2023 года

В рамках масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения у жителей Мангистау появится возможность получения микрозаймов на выгодных условиях. Об этом сообщил руководитель областного управления сельского хозяйства Казбек Ташимов, передаёт BaigeNews.kz.

В этом году на развитие сельского хозяйства в Мангистау выделено 800 миллионов тенге, планируется реализация 170 проектов.

Микрокредиты на открытие нового и расширение действующего бизнеса на селе смогут получить жители сёл Умирзак, Рахат, Кендерли, Бейнеу, Боранкул, Курык, Сенек, Жетыбай, Шетпе, Жынгылды, Тущикудук, Батыр, Мангистау, Баянды, Кызылтобе, Даулет, Сайын Шапагатов, Акшукур, Баутино.

Номинальная ставка вознаграждения 2,5% годовых со сроком не более 7 лет с залоговым обеспечением. Максимальная сумма кредита – 8,6 миллионов тенге, для развития якорной кооперации - до 27,6 миллионов тенге.

"В рамках проекта до конца 2023 года в регионе планируется выдать 170 предпринимательских микрокредитов. Проект стартует в апреле-мае", - сообщил Казбек Ташимов.

К получению микрокредита предъявляются следующие требования:

1) наличие залогового обеспечения;

2) наличие регистрации в налоговых органах в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан;

3) наличие бизнес-проекта.

Для получения микрокредита необходим перечень документов:

1. заявление;

2. документ, удостоверяющий личность;

3. кредитная история;

4. согласие субъекта на передачу и получение всех сведений;

5. бизнес-план;

6. решение уполномоченного органа заемщика об одобрении сделки по получению микрокредита, передаче имущества в залог;

7. согласие залогодателей по передаче оформленного имущества в залог;

8. справка с обслуживающего банка о наличии счета;

9. справка о наличии кредитной задолженности, в том числе просроченной задолженности от финансовых организаций (при наличии кредитов);

10. документ, подтверждающий заработную плату и/или иные доходы заемщика (выписка из накопительного пенсионного фонда);

11. отчет об оценке;

12. залогодатель и документы по залоговому обеспечению.

"Микрокредит позволит увеличить поголовье скота в отрасли животноводства, реализовать проекты посевной продукции в растениеводстве, то есть приобрести удобрения, семена, технику", - добавил К. Ташимов.

В регионе планируется построить тепличный комплекс и открыть цеха по переработке молочной и мясной продукции.

"Собрав вышеуказанные документы (копии и оригиналы), необходимо направить заявки через сельские акиматы в СПК "Каспий" на получение кредита под 2,5%", - заключил К. Ташимов.

Отметим, пилотный проект по повышению доходов сельского населения впервые стартовал в 2019 году в Жамбылской области. Масштабировать эту программу по всему Казахстану поручил глава государства на расширенном заседании Правительства.

Цель проекта - повышение занятости и потенциала сельского населения и развитие отрасли сельского хозяйства.