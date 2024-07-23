Сель унёс автомобили и повредил мосты в Кыргызстане
Сегодня, 20:51
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Сегодня, 20:51Сегодня, 20:51
61Фото: instagram.com/mchs_kyrgyzstan
В Джалал-Абадской области Кыргызстана сошёл сель. Поток был настолько сильным, что унёс несколько автомобилей, передаёт BaigeNews.kz.
В МЧС Кыргызстана сообщили, что в селе Арстанбап Базар-Коргонского района повреждены больница и торговый дом, пять мостов, километр дороги. Затоплено и смыто 23 автомобиля.
Последствия стихии устраняют более 70 спасателей, четыре экскаватора, два погрузчика, самосвал.
Видео: www.instagram.com/stories/mchs_kyrgyzstan/
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