Сель сошёл на Иссык-Куле
Сегодня, 20:40
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Сегодня, 20:40Сегодня, 20:40
123Фото: kaktus.media
На Иссык-Куле из-за сильных ливней с гор сошёл селевой поток. Затоплены дороги, улицы и частные дома в Чолпон-Ате, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС Кыргызстана.
ЧП произошло вечером 11 августа. Сотрудники отдела ЧС Иссык-Кульского района создали оперативный штаб для устранения последствий непогоды. Службы Гражданской защиты МЧС расчищают дренажные системы дорог, ликвидируют заторы на реках.
Несколько улиц в сёлах Бостери и Бактуу-Долоноту затоплены паводковыми водами.
Спасатели временно эвакуировали одну семью из села Бакту-Долоноту в безопасное место.
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