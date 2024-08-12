Сель сошёл на Иссык-Куле

На Иссык-Куле из-за сильных ливней с гор сошёл селевой поток. Затоплены дороги, улицы и частные дома в Чолпон-Ате, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС Кыргызстана.

ЧП произошло вечером 11 августа. Сотрудники отдела ЧС Иссык-Кульского района создали оперативный штаб для устранения последствий непогоды. Службы Гражданской защиты МЧС расчищают дренажные системы дорог, ликвидируют заторы на реках.

Несколько улиц в сёлах Бостери и Бактуу-Долоноту затоплены паводковыми водами.

Спасатели временно эвакуировали одну семью из села Бакту-Долоноту в безопасное место.