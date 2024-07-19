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Сель размыл участок стратегической трассы в Кыргызстане

Сегодня, 02:05
АВТОР
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24kg Сегодня, 02:05
Сегодня, 02:05
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Фото: 24kg

В Ноокате вновь сошли сели. Закрыт участок трассы Ош—Баткен—Раззаков, передает BaigeNews.kz со ссылкой на 24kg.
 
Селевой поток начался после проливного дождя. Сель размыл участок стратегической трассы, туда направили спецтехнику.

Напомним, ранее в Ошской области и городе Ош Кыгызстана сошли сильные сели, стихия зарегистрирована в селах Асан-Чек и Манас Кара-Суйского района. Грязевой поток затопил дома, дворы и улицы. Дорога Ош —Гульча — Иркештам временно закрыта. Для местных управлений МЧС и службам гражданской защиты объявлен сигнал "тревога". В центре отдыха "Мол булак" города Ош сели унесли четырех отдыхающих. Об этом в соцсетях сообщил руководитель мэрии южной столицы Жумамидин Сулайманкулов.

В Ошской области стихия зарегистрирована в селах Асан-Чек и Манас Кара-Суйского района. Грязевой поток затопил дома, дворы и улицы. Дорога Ош —Гульча — Иркештам временно закрыта. Для местных управлений МЧС и службам гражданской защиты объявлен сигнал "тревога".

 В центре отдыха "Мол булак" города Ош сели унесли четырех отдыхающих. Об этом в соцсетях сообщил руководитель мэрии южной столицы Жумамидин Сулайманкулов.
 
По его словам, сетевой поток также смыл семь автомобилей, четверо из них найдены. 

Помимо этого, селевой поток сошел в селе Жийде Ноокатского района, на 57-м километре автодороги Ош — Баткен — Раззаков. В связи с этим трассу временно закрыли. Ведется работа по устранению последствий селя.

В Ошской области стихия зарегистрирована в селах Асан-Чек и Манас Кара-Суйского района. Грязевой поток затопил дома, дворы и улицы. Дорога Ош —Гульча — Иркештам временно закрыта. Для местных управлений МЧС и службам гражданской защиты объявлен сигнал "тревога".

 В центре отдыха "Мол булак" города Ош сели унесли четырех отдыхающих. Об этом в соцсетях сообщил руководитель мэрии южной столицы Жумамидин Сулайманкулов.
 
По его словам, сетевой поток также смыл семь автомобилей, четверо из них найдены. 

Помимо этого, селевой поток сошел в селе Жийде Ноокатского района, на 57-м километре автодороги Ош — Баткен — Раззаков. В связи с этим трассу временно закрыли. Ведется работа по устранению последствий селя.

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