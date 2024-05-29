Сексуальное рабство: полиция задержала членов ОПГ в трёх городах Казахстана
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МВД с 22 по 24 мая проведено оперативно-профилактическое мероприятие “STOP-трафик”. Выявлено 49 фактов торговли людьми, девять из которых в отношении несовершеннолетних, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
За создание и руководство ОПГ в отношении лиц, осуществляющих противоправную деятельность, связанную с “трафиком” людей, начато три досудебных расследования.
"К примеру, в Астане пресечена преступная группировка из 17 человек, которая наладила схему по вовлечению и принуждению молодых девушек к сексуальной эксплуатации на территории девяти “элитных” банных комплексов. Проведено более 30 обысковых мероприятий, изъяты денежные средства и шесть автомашин. Основные фигуранты арестованы.
Аналогичное ОПГ ликвидировано в Шымкенте. Здесь также изъяты денежные средства на сумму более 1 млн тенге, 16 тысяч долларов США и 10 автомашин. Лидеры и участники взяты под стражу. Похожая преступная группа с 2023 года действовала и в Петропавловске, где под угрозами физического насилия и шантажа в сексуальную эксплуатацию вовлекались молодые девушки. Уголовное дело по факту создания и руководства ОПГ в производстве", – рассказал представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.
В ряде регионов выявлены факты эксплуатации людей из социально уязвимых слоев населения для занятия попрошайничеством.
"В Караганде задержана группа, организовавшая “бизнес” путем принуждения к попрошайничеству людей с ограниченной возможностью под угрозами физического насилия. За счет своих жертв преступники получали доход до 10 млн тенге в год. Действия аналогичных преступных групп пресечены на территории Актюбинской, Алматинской и Мангистауской областей, где инвалидов и малолетних детей использовали на рынках и вокзалах. Все фигуранты задержаны", – сказал Куандык Алпыс.
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