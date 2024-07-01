Сексологическую экспертизу внедрят в Казахстане

Ввиду того, что возросло количество преступлений против личности человека, в том числе сексуального характера Министерством юстиции начата работа по внедрению нового вида исследования, как "Судебно-сексологическая экспертиза". Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства юстиции РК Талгат Уали, передаёт BaigeNews.kz.

Как отметил официальный представитель ведомства, предметом исследования в судебно-сексологической экспертизе являются закономерности и особенности формирования полоролевых функций и осуществления сексуальной активности, имеющие юридическое значение и влекущие определенные правовые последствия.

"В рамках проведения экспертизы будут задаваться вопросы, по которым составляется психологический портрет человека. С целью выяснение отклонения в сексуальном/психосексуальном развитии и как они выражаются. Наблюдается ли какое-либо патологическое влечение в половой сфере. Нуждается ли человек в химические кастрации", - сказал Талгат Уали.

В целях реализации данного проекта 3 судебных эксперта Научно-Практического Центра судебных экспертиз г. Астана прошли обучение в Республике Беларусь и в настоящее время разрабатывается методика по виду "Судебно-сексологическая экспертиза".