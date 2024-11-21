Секс-рабство школьницы в Кызылорде: глава МВД озвучил новые подробности
По окончанию расследования материалы будут направлены в суд.
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Министр внутренних дел РК Ержан Салемов озвучил новые подробности по делу о сексуальном рабстве 16-летней школьницы в Кызылорде. Об этом он рассказал в кулуарах Сената РК, передает BaigeNews.kz.
"Количество задержанных по данному делу не изменилось. Из девяти уголовных дел на стадии завершения расследования уже пять. Остальные ― в производстве. По окончанию расследования всё будет направлено, и суд поставит точку", - прокомментировал глава МВД.
Напомним, в Кызылординской области 16-летняя школьница более полугода была вынуждена оказывать мужчинам услуги интимного характера. В качестве подозреваемых задержаны 11 человек.
После общественного резонанса были уволены директор, классный руководитель и другие сотрудники школы, где училась девочка. По словам регионального уполномоченного по правам ребёнка Жаксыгуль Тогановой, сейчас с пострадавшей работают психиатры и психологи.
Ранее сообщалось, что по делу о сексуальном рабстве полиция задержала членов ОПГ в трёх городах Казахстана.
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