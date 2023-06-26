Секс-позы изображали выпускники школ: управление образования прокомментировало видео

Фото: bash.today

В Казнете набирает популярность видео с выпускного вечера в Актюбинской области. На нём школьники вызывающе танцуют, выполняя непристойные движения, имитирующие секс-позы, передаёт BaigeNews.kz.

Пресс-служба управления образования области прокомментировала видеоролик.

"В ходе проверки областным управлением образования было установлено, что лица, размещенные в социальных сетях, не являются выпускниками школ, колледжей. Информация о том, что на видео запечатлены выпускники школы, не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства напомнили, что в Казахстане предусмотрена уголовная ответственность за распространение заведомо ложной информации.

Внимание: это видео категории "18+".