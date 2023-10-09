Секс, нацизм, маньяки – какие книги государство покупает в школы, куда ходят наши дети

Хотя большинство казахстанских детей с раннего возраста привыкают к смартфонам, планшетам, телевидению, бумажные книги не теряют актуальности. И это правильно, так как исследования, проведённые учёными из Британии, подтвердили: если ребёнок много читает, у него больше шансов вырасти умным взрослым. К тому же литература остаётся в школьной программе именно в виде изучения книг.

Выбор тоже важен. Очевидно, что энциклопедии и художественные произведения с глубоким сюжетом и богатым словарным запасом полезнее для формирования интеллекта.

В школах функционируют библиотеки, в которых можно взять книгу. Литературу в таких случаях выбираются тщательно (по крайней мере, родители ждут, что работники школ будут уделять этому много внимания). Например, в 2012 году учебные заведения проверяли на наличие "экстремистской" литературы. В одной из школ Актау даже изъяли и отправили на экспертизу три детские книги с жизнеописаниями святых.

По школьным библиотекам можно понять, какие книги чиновники считают интересными или нужными для подрастающего поколения (хотя иногда – как будто для себя самих), в каком направлении государство хотело бы направить молодёжь, а также насколько эти усилия успешны.

Корреспондент Baigenews.kz с помощью портала госзакупок изучил, какие книги власти выбирают для наших детей последние семь лет.

В 2016 школы заказывали почти исключительно учебную литературу и канцелярские принадлежности для ведения разного рода систем учёта. В число подобных недорогих лотов вошли книги регистрации счетов на оплату, амбарные книги, алфавитные книги. Их заказывали школы по всей стране.

Многие школы приобретали "комплекты кабинета казахского языка и литературы" с полным оформлением необходимыми материалами, включая литературу об устном творчестве казахов, биографии и сборники произведений жырау и акынов, словарь литературных терминов. Сейчас количество таких закупок заметно сократилось. В среднем один кабинет стоил 600-700 тысяч тенге в зависимости от региона. Подобные лоты размещали школы из разных областей, как сельские, так и городские.

Детские сады приобретали сказки разных народов и авторов на казахском и русском языках. При этом перекос явственно был в сторону русскоязычной литературы. Например, в одном таком объявлении из 23 лотов только девять были выделены для произведений на казахском языке, причём часть этих книг представляла собой переводы.

В следующие три года ситуация не меняется, но в 2020 можно увидеть, что школы начали заказывать не только учебники, но и энциклопедии на разные темы, включая беспозвоночных, и популярную у подростков современную литературу вроде серии книг про Гарри Поттера и "Фантастических тварей".

Впрочем, некоторые покупки выглядят несколько сомнительно. Например, библиотека специализированной школы-интерната-колледжа олимпийского резерва в Павлодарской области пополнилась книгами, которые вряд ли рекомендованы для чтения подросткам. В их числе, среди прочих, оказался роман Чака Паланика "Удушье" о сексоголиках, один из которых к тому же мошенник, сборник рассказов Стивена Кинга (в одном из рассказов мальчик становится серийным убийцей на почве интереса к нацизму) и довольно откровенный любовный роман "Горящее лето". В списке также была Битва королей" Джорджа Мартина из серии "Песнь льда и пламени", которая получила рейтинг 18+ за многочисленные откровенные и очень жестокие сцены. В том же наборе неожиданно оказалась и повесть "Меня зовут Кожа" на казахском языке.

Октябрьская общеобразовательная школа отдела образования города Лисаковска также приобрела целую коллекцию из десятков книг с названиями вроде "Няня для плейбоя", "очень плохой профессор" и "Любовница своего бывшего мужа ", ориентированных на взрослых женщин. Часть приобретенной литературы входит в серию "Инстахит", что также звучит несколько сомнительно для школы.

В описании лота так и сказано: "Художественная литература. Любовные романы". Почему библиотекарь счел эту литературу подходящей для формирования юных умов, в документации не указано.

В других закупках можно найти, например, "Самый полный гороскоп `22г", самоучители по нумерологии, книгу серии STALKER "Трое против зоны" (в отзыве на нее говорится, что "злодей – это типичный злодей, больной психопат") и "Современный самоучитель. Нумерология все понятно и по полочкам".

В целом, "Меня зовут Кожа" и сказки – редкие примеры детской литературы на казахском языке. В остальном книг, ориентированных именно на подрастающее поколение, очень мало, хотя серия, предназначенная для подростков, все же была создана, и это не может не радовать. Серия называется "Жас өспірімдер", и в нее входят произведения отечественных авторов, написанные на казахском языке.

В основном же казахоязычная литература была представлена произведениями Абая и других классиков, но они все же рассчитаны на более взрослую аудиторию.

Остальные книги – фантастика, истории о приключениях или животных – все еще в подавляющем большинстве были на русском.

В этом году ситуация улучшилась – школы начали заказывать больше книг, самых разных и заметно более интересных, и доля литературы на казахском языке ощутимо выросла. В спецификациях можно увидеть множество переводов классической литературы для детей, например "Маленького принца" и "Алисы в стране чудес".

Появился спрос и на книги современных казахстанских авторов, например о фантастических приключениях мальчика Бату, написанных Зирой Наурызбай и Лилей Калаус, или о поезде, который улетел в космос, авторства Марта Арыка. Их заказывают понемногу – в среднем 2-3 книги на школу, но начало положено, и это главное.

В любом случае, судя по тому, что в стране, где на уроки ходят 3,5 миллиона учащихся, десятки школ покупают десятки книг, юные казахстанцы не склонны брать книги в библиотеках. Тома простаивают на полках, занимая место, их никто не зачитывает до дыр, а значит и менять их не надо.

Я опросила десяток подростков, которые высказали мнение, общее для их параллелей (100-200 человек): причины в том, что библиотеки зачастую устроены крайне некомфортно, например в темных подвалах без диванов, на которых можно устроиться с книгой, а библиотекари не просто способны довести ребенка до слез, он и делают это. Многие школьники уверены, что в школе не может быть интересных книг и на полках хранятся только устаревшие и скучные тома, а главное – никто не разубеждает детей в этом.

Отсутствие интереса к чтению является одной из причин того, что шесть из десяти казахстанских школьников, согласно исследованию Всемирного банка, функционально неграмотны. Это означает, что они могут выучить столицы разных стран и химические элементы, но не вынесут из школы намного более важные навыки – умение быстро находить и усваивать информацию, оценивать ситуации, решать проблемы, вести эффективную коммуникацию с окружающими, находить связи между явлениями. То есть все то, что входит в "софт скиллы", необходимые для успеха в современном мире.

С учетом того, что все больше высокооплачиваемых профессий в сложных сферах требуют изучения больших массивов текста, неумение с толком прочитать книгу на летних каникулах становится критическим препятствием для карьеры в будущем.

Сказки в младших классах и редкий "Гарри Поттер" проблему не решат.

5 октября президент произнес речь на Республиканском съезде учителей и в своем выступлении уделил внимание обеспеченности школ литературой.

"Особое внимание следует уделить вопросам развития в сельских школах библиотек, где следует предусмотреть все необходимое для детей. Литература должна быть одинаково доступной для городских и сельских школьников.

Чтобы дать детям равные возможности, качество образования должно одинаково повышаться во всех регионах. Независимо от семейного положения, среды, в которой они выросли, все дети имеют право на качественное образование", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Будет интересно посмотреть в ближайшие несколько лет, действительно ли школьное руководство займется покупкой по-настоящему интересных и полезных книг, благодаря которым школьники заинтересуются чтением, или проблема так и останется, забытая за более насущными вопросами.