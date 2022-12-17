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pixabay.com Сегодня, 22:11
87
Сегодня, 22:11
87
Фото: pixabay.com

Секреты правильного питания напомнили казахстанские врачи

Диетологи утверждают, что правильное питание может стать для человека решением многих проблем, связанных со здоровьем, как физическим, так и психологическим. Об этом сообщается на официальном Telegram-канале Министерства здравоохранения РК, передаёт BaigeNews.kz.

Ведомство опубликовало несколько советов от казахстанских врачей.

Во-первых, специалисты рекомендуют использовать в своем рационе разнообразную пищу.  

"Питаться нужно регулярно, есть небольшими порциями, не реже четырех раз в день и тщательно пережевывая. Попробуйте принимать пищу, каждый день в одно и то же время. Постарайтесь ограничить потребление соли. Вместо обычной соли используйте йодированную. Потребление сахара также лучше ограничить. В некоторых случаях сахар можно заменить медом. В течение дня старайтесь пить побольше чистой воды. Оптимальным, считается, выпивать около двух литров чистой негазированной воды в сутки. Ешьте больше свежих овощей и фруктов", — говорится в сообщении.

Эксперты напоминают, что здоровое питание — это ещё и отказ от модифицированных продуктов. Их употребление приводит к возникновению онкологических и нервных заболеваний, а также к необратимым изменениям иммунной системы человека. 

Врачи не советуют есть дешёвые сосиски, сардельки, колбасы, поскольку они могут содержать модифицированные продукты. Не стоит покупать продукты с маркировкой ГМИ, что означает "генетически модифицированный источник".

"Пища, которую организм не переваривает, съедает того, кто её съел. Поэтому ешьте в меру. Принимать пищу нужно не позже, чем за четыре часа до сна. Откажитесь от вредных привычек. Здоровое питание не допускает алкогольных напитков", — считают диетологи.   

По их мнению, здоровое питание, кроме всего прочего, — это ограничение жиров, соли и легкоусвояемых углеводов, увеличение в рационе фруктов, круп, изделий из муки грубого помола, бобовых, нежирных молочных продуктов, рыбы, постного мяса. При этом нужна умеренность в еде, четырехкратный прием пищи самый оптимальный. 

"За нарушение правил и принципов здорового питания вас никто не осудит и, тем более не накажет, но помните, что за беспорядочное несбалансированное питание рано или поздно придется расплачиваться, и валютой будет — именно ваше здоровье", — сообщает Telegram-канал Минздрава РК.

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#здоровье #Минздрав #питание #похудение
BaigeNews.kz
Сегодня, 22:11
87
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