Сотрудники департамента КНБ по Павлодарской области при координации органов прокуратуры и с привлечением подразделения специального назначения "Беркут" МВД провели операцию по ликвидации нарколаборатории, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КНБ РК.

Нарколаборатория действовала на территории Павлодара.

"При изготовлении психотропных веществ задержан и с санкции суда взят под стражу гражданин Казахстана.

В ходе обыска изъято свыше 20 килограммов наркотического средства "Мефедрон", а также лабораторное оборудование и более 1.5 тонны прекурсоров", - говорится в сообщении.

Проводится досудебное расследование.