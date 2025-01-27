Секретную нарколабораторию накрыл КНБ в Павлодаре
Проводится досудебное расследование.
Сегодня, 11:11
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 11:11Сегодня, 11:11
140
Сотрудники департамента КНБ по Павлодарской области при координации органов прокуратуры и с привлечением подразделения специального назначения "Беркут" МВД провели операцию по ликвидации нарколаборатории, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КНБ РК.
Нарколаборатория действовала на территории Павлодара.
"При изготовлении психотропных веществ задержан и с санкции суда взят под стражу гражданин Казахстана.
В ходе обыска изъято свыше 20 килограммов наркотического средства "Мефедрон", а также лабораторное оборудование и более 1.5 тонны прекурсоров", - говорится в сообщении.
Проводится досудебное расследование.
Самое читаемое