Секретари советов безопасности государств-членов ШОС обсудили ситуацию вокруг Афганистана

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19 августа в Ташкенте состоялась встреча секретарей советов безопасности государств — членов Шанхайской организации сотрудничества, в которой принял участие помощник президента Республики Казахстан — секретарь совета безопасности Гизат Нурдаулетов, сообщает Baigenews.kz со ссылкой на Akorda.kz.

Обсуждались вопросы, связанные с ситуацией в сфере обеспечения безопасности и стабильности на пространстве ШОС. Было отмечено, что одним из ключевых факторов сохранения мира и безопасности в регионе ШОС является скорейшее урегулирование ситуации в Афганистане. Стороны выступили за становление этой страны в качестве независимого, единого, демократического и мирного государства, свободного от терроризма, войны и наркотиков.

Стороны обменялись мнениями по основным аспектам дальнейшего развития сотрудничества в таких сферах, как противодействие терроризму, сепаратизму и экстремизму, незаконному обороту оружия и наркотиков, транснациональной организованной преступности, обеспечение международной информационной безопасности.

Гизат Нурдаулетов проинформировал коллег о позиции Казахстана по важнейшим направлениям деятельности ШОС, высказал ряд предложений по дальнейшему гармоничному развитию организации с учетом интересов нашей страны.

Он подчеркнул особую актуальность совместной поддержки одобренной со стороны ООН инициативы Казахстана по созданию в Алматы Центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.

По итогам заседания участники мероприятия подписали соответствующий протокол. Было принято решение о проведении следующей встречи секретарей советов безопасности государств — членов ШОС в Республике Индия.