Сегодня президент выступит на Международном форуме "Астана"

Фото: akorda.kz

Сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступит на пленарном заседании Международного форума "Астана", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Сообщается, что в качестве спикеров на форуме также выступят президент Кыргызстана Садыр Жапаров, председатель президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева и другие.

Также под председательством главы государства состоится заседание Совета иностранных инвесторов.

Кроме того, президент проведёт встречи с: