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akorda.kz Сегодня, 09:03
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Сегодня, 09:03
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Фото: akorda.kz

Сегодня президент выступит на Международном форуме "Астана"

Сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступит на пленарном заседании Международного форума "Астана", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Сообщается, что в качестве спикеров на форуме также выступят президент Кыргызстана Садыр Жапаров, председатель президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева и другие.

Также под председательством главы государства состоится заседание Совета иностранных инвесторов.

Кроме того, президент проведёт встречи с:

  • директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой;
  • президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо;
  • президентом Азиатского банка развития Масацугу Асакавой;
  • вице-президентом Всемирного банка Антонеллой Бассани;
  • главным исполнительным директором Citigroup по Европе, Ближнему Востоку и Африк Дэвидом Ливингстоном;
  • главным исполнительным директором компании ENI Клаудио Дескальци.
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Сегодня, 09:03
201
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