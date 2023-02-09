Сегодня персонифицирована ответственность избранников перед избирателями - Тимур Джумурбаев

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Новая избирательная кампания в мажилис и маслихаты будет отличаться от прошлых, считает руководитель проекта Adaldyq alany Тимур Джумурбаев. По его мнению, конституционная реформа позволяет гражданам активно участвовать в общественно-политических процессах в стране, передаёт BaigeNews.kz.

"Согласно конституционной реформе и изменениям в Конституции маслихаты и мажилис будут формироваться по-новому. Мы знаем, что городские маслихаты будут формироваться полностью по мажоритарной системе. Областные маслихаты и маслихаты городов республиканского значения будут формироваться на 50 процентов, а в нижней палате парламента - на 30 процентов. Это в значительной степени расширяет инструментарий политического участия наших граждан", - сказал Джумурбаев.

По его словам, появилось много самовыдвиженцев, активистов, которые подают заявления на выдвижение в депутаты.

"Думаю, что нынешняя избирательная кампания должна привнести появление новых лиц на политической арене, вовлечение институтов в новые для них процессы. Общественные организации, мониторинговые группы, инициативные группы тоже будут задействованы в этом избирательном процессе. Я вижу, что большое количество поддерживаемых обществом людей смогут получить ту трибуну, которая бы им позволила нормативно, законодательно на местном уровне влиять на принятие тех или иных решений, на формирование новых проектов, которые направлены на развитие нашего государства", - считает он.

Тимур Джумурбаев ожидает активное участие граждан в самом избирательном процессе.

"Мы видим, что крупные политические партии выдвинули свои списки, появились новые партии. Это итог политических реформ, проходящих в стране. Думаю, что активность именно на партийном уровне тоже видоизменилась. Сегодня значительно расширилась партийная конкуренция, форма участия новых партий. Партии также получили инструмент информационного продвижения, знакомство с электоратом и взаимодействие", - сказал он.

Сегодня к выборам допускаются представители разных политических взглядов, что способствует демократизации нашего общества, считает Тимур Джумурбаев.

"Мои ожидания как гражданина страны и общественника, что избирательный процесс пройдёт прозрачно, честно, справедливо. Государство и местные исполнительные органы, президент - все заинтересованы в том, чтобы избирательный процесс был выстроен по законам", - добавил он.

Спикер отметил, что агитационная кампания откроет ещё больше новых лиц, которые смогут рассказать о своей работе.