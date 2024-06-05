Сегодня наблюдается снижение правонарушений в сфере религии - МКИ

В Астане представители государственных органов, религиозных объединений и научно-экспертного сообщества Казахстана собрались за круглым столом для того, чтобы обсудить вопросы правовой грамотности в сфере религии, основные правонарушения и их причины, а также проблемы соблюдения прав несовершеннолетних на свободу совести и религии, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Заместитель председателя правления Центра Н. Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога Бауыржан Бакиров, открывая работу круглого стола, отметил, что правовая грамотность является основой правильных и нужных взаимоотношений в обществе, а проблемы, встречающиеся в такой чувствительной сфере, как религия, достаточно глубоки, неоднозначны и сложны в решении.

"Казахстан – правое светское государство, одной из основных задач которого является реализация прав и свобод граждан, в том числе свободы совести. Наше законодательство обеспечивает и создаёт необходимые условия для удовлетворения верующими своих религиозных потребностей в совершении религиозных обрядов. Тем не менее ошибки в правовом поле допускаются как со стороны представителей государственных органов, так и отдельных верующих. Никто от этого не застрахован. Что примечательно, наибольшее количество правонарушений фиксируется со стороны далёких от религии людей", - подчеркнул спикер.

Он добавил, что все эти нарушения не носят системный характер и не делаются специально. В подавляющем большинстве данные упущения происходят из-за элементарной правовой неграмотности и не сопровождаются какими-то последствия и осложнениями.

Вместе с тем Бауыржан Бакиров назвал ошибки и упущения, которые не решаются на протяжении длительного времени и приводят к ограничению прав и свобод граждан либо к другим негативным последствиям.

"Как показывают результаты социологических исследований, а также оценки ряда экспертов, с каждым годом растёт уровень религиозности граждан, особенно среди молодёжи. В определённой мере эти процессы происходят по объективным обстоятельствам, так как у нас подавляющее большинство населения мусульмане. Молодежь, находящаяся в поиске по определению, начинает принимать в основном исламскую религию. Рост повышения религиозности не всегда сопровождается повышением правового сознания. Надо признать, что сегодня интернет является основным источником информации для общества, где молодые люди формируют своё изначальное понимание религии. Там же ищут и находят ответы на свои вопросы. В результате высока вероятность, что у них складывается неправильное представление о религии и светском государстве", - сказал Бакиров.

Наибольшие риски, по словам спикера, связаны с влиянием и распространением экстремистских идей. Граждане с низкой правовой грамотностью, как правило, проявляют неуважение к Конституции государства, пытаются игнорировать правовую светскую форму правления, а радикалы видят в светской стране антиисламское государство.

"На прошлой неделе президент принял председателя КНБ, который доложил, что сначала года предотвращены два теракта, за террористическую и экстремистскую деятельность осуждены 26 беженцев радикальной идеологии. В целом, на ряде межведомственных с участием сотрудников силовых органов, на которых я ранее принимал участие, неоднократно озвучивалась информация об определённом осложнении религиозной ситуации и увеличения числа попыток экстремистских акций", - сказал он.

В этих условиях повышение религиозной и религиоведческой грамотности выступает самым эффективным способом уберечь граждан от влияния экстремистских идей и распространения, уверен Бакиров.

Руководитель управления правоприменительной практики в сфере религиозной деятельности Комитета по делам религий Министерства культуры и информации Беймбет Манетов в свою очередь напомнил, что каждый человек имеет право на свободу совести и религии. Это заложено в 18 статье Международного пакта о гражданских и политических правах. В то же время эта же статья пакта допускает ограничения свободы исповедования религии или убеждения лишь в случаях, установленных законом и необходимых для охраны общественной безопасности, порядка, здоровья и морали, равно как и основных прав и свобод других лиц.

"Эти общие принципы раскрываются через комплекс законодательных актов, обеспечивающих права человека на свободу вероисповедания и регулирующих деятельность религиозных объединений в стране. Так, в рамках закона о религиозной деятельности упорядочена деятельность религиозных объединений, определен порядок осуществления миссионерской деятельности, проведения религиозных мероприятий, религиоведческой экспертизы по строительству крупных зданий, распространению религиозной литературы. Закон един для всех религиозных объединений. Никто не вмешивается в их деятельность, если они не нарушают действующее законодательство", - сказал Беймбет Манетов.

Он добавил, что на сегодняшний день в результате профилактической и разъяснительной работы наблюдается снижение административных правонарушений. Так, в первом квартале 2024 года зарегистрировано 51 административное правонарушение, что на 6% меньше, чем в первом квартале прошлого года.

Беймбет Манетов перечислил наиболее часто возникающие административные правонарушения в религиозной сфере. Это - нарушения требований установленных к проведению религиозных обрядов, церемоний, собраний, ввоз, разработка, издание и распространение религиозной литературы и других материалов религиозного содержания, а также изготовление, хранение и ввоз на территорию страны продукции средств массовой информации, содержащей сведения и материалы, направленные на пропаганду, агитацию и разжигание религиозной розни. Еще одно часто встречающееся правонарушение – осуществление миссионерской деятельности без регистрации, использование миссионерами религиозных материалов и предметов религиозного назначения, не имеющих положительного заключения экспертизы.

"Случаи нарушения законодательства часто возникают из-за незнания норм законодательства и в большинстве случаев не имеют отношения к религиозным убеждениям. Важно отметить, что подавляющее большинство возникающих проблемных вопросов обсуждается и устраняется путём конструктивного диалога", - сообщил Манетов.

Также он отметил, что Комитет по делам религии регулярно проводит работу по совершенствованию законодательства, по правоприменительной практике в сфере религии. Так, в рамках гуманизации административного законодательства предлагается ввести санкции в виде предупреждения и уменьшить размер административных штрафов на 50%. На сегодняшний день законопроект находится на рассмотрении Мажилиса.

Кроме того, совершенствуется правоприменительная практика. Деятельность уполномоченных государственных и правоохранительных органов в отношении зарегистрированных религиозных объединений сосредоточена, прежде всего, на предупредительно-профилактической, а также разъяснительной работе с минимизацией административных мер.