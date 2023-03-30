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"Сегодня мусор - завтра вещь в быту": казахстанские студенты дают отходам вторую жизнь
Студенты из разных регионов Казахстана презентовали эко-проекты на конференции в стенах Назарбаев Университета в рамках программы Sustainability Living Lab. Программа SLL направлена на поддержку зелёных инициатив вузов.
Проекты учащихся охватывают такие аспекты, как повышение энергоэффективности, переработка изделий из пластика и внедрение зелёных стандартов, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Гидропонное устройство по выращиванию свежих зелёных культур
Студенты Атырауского Университета имени Х. Досмухамедова презентовали автоматизированное гидропонное устройство по выращиванию свежих зелёных культур.
Фото: Sustainability Living Lab Назарбаев Университета
“Для меня как для жителя Атырау обмеление реки Урал, песчаные бури со стороны Каспийского моря являются одними из самых важных экологических проблем в регионе. Кроме того, из-за солончаковой почвы в нашей области невозможно осуществить озеленение или развитие земледелия”, - рассказал один из создателей проекта Жанибек Тауанов.
Именно поэтому инициативная группа студентов задумалась о создании проекта, в рамках которого люди смогли бы выращивать зелень без применения почв и со значительной экономией пресной воды. Для круглогодичного получения укропа, петрушки, базилика, кинзы, мелиссы и мяты молодые люди начали разработку и установку специального оборудования.
“Растения растут без почвы в специальном растворе при постоянной циркуляции питательного вещества и работы лампы широкого спектра для фотосинтеза. Данный метод экономит пространство и воду, даёт возможность выращивать растения в экстремальных условиях и без использования гербицидов. Проект успешно наладил поставку зелени в кафетерий университета. В наших планах расширять деятельность за пределами вуза”, - отметил молодой эксперт.
Tile Glass - превращение отходов из стекла в полезные изделия
По словам студента второго курса Карагандинского университета имени академика Букетова, проект-менеджера Tile Glass Рустема Кожабаева, их разработка создана для уменьшения выбросов из стекла в окружающую среду.
“Мы можем дать вторую жизнь использованному стеклу и изготавливать из него новые, долгосрочные в быту изделия. Например, это могут быть органайзеры, шкатулки, светильники и многое другое. Проект направлен на рациональное пользование неразлагаемого мусора и отвечает трём целям устойчивого развития ООН - ответственное потребление и производство, сохранение океанов, морей и морских ресурсов, а также защита и восстановление экосистем суши. Идея проекта возникла, когда мы углубились в исследования последствий и влияния стекла на почву, водоёмы и окружающую среду в целом. Мы с командой начали искать пути решения данной проблемы и пришли к выводу, что самым рациональным решением будет вторичное использование стекла. После чего мы начали реализацию проекта”, - добавил студент.
Процесс создания продукта состоит из нескольких этапов: сбор сырья, сортировка и изготовление изделий из стекла путём дробления тары при помощи шредера. Полученные измельчённые гранулы смешиваются со смолой и заливаются в заготовленную силиконовую форму. Путём проб и ошибок студенты выявили недостатки в соотношении смолы и битого стекла и вывели новую формулу.
“Для начала мы создали MVP проекта (Minimal Viable Product - минимально жизнеспособный продукт, тестовая версия товара, услуги или сервиса с минимальным набором функций - Прим. автора). Так нам удалось определить слабые стороны нашего первого изделия и провести работу над ошибками. Впоследствии с каждым изделием мы начали повышать качество продукции. Благодаря чему удалось совершить первые продажи. В будущем мы планируем формировать собственную линейку продукции, искать партнёров, которые смогли бы реализовывать наши изделия”, - отметил спикер.
На данный момент студенты изготовили 44 изделия из переработанного стекла, продано 36 изделий.
Проект "Just Reprint" по переработке пластика
"Сегодня стало возможным использовать печать на 3D-принтере в обычной типографии города. Поскольку такая печать происходит в основном при использовании пластиковых нитей, мы решили делать их из пластикового мусора - бутылок и крышек. Это решает сразу две проблемы: даёт пользователям 3D-принтеров свободный и постоянный доступ к материалам для работы и закрывает потребность в переработке пластиковых отходов, уменьшая их выброс в экосистему ", - рассказал студент Карагандинского университета имени Букетова Никита Маковей.
Сначала студенты заказали за рубежом составные части для машины, перерабатывающей пластиковые крышки от бутылок в нити для 3D-принтера.
“После изготовления собственной нити мы опробовали в работе заводскую нить для ознакомления и обучения. Оказалось, что по техническим данным и по качеству пластиковая нить нашего производства практически не отличается от заводской. Вообще, наша работа состоит из нескольких этапов. Для начала нужно переработать пластиковые крышки в шредере, чтобы получить пластиковую стружку. А после засыпать её в экструдер, который преобразовывает пластиковые хлопья в однородный расплав и придаёт ему форму нити", - отметил Никита Маковей.
Команда молодых учёных планирует расширить свой штат, собрать оборудование для переработки не только крышек, но и самих ПЭТ-бутылок, приобрести ещё один 3D-принтер, наладить продажи нити собственного производства.
“То, что сегодня является мусором в ваших руках, завтра может стать полезной вещью в быту. Это выгодно не только с экологической, но и с экономической точки зрения. Минимальная цена одного килограмма нити для 3D-принтера составляет 7 тысяч тенге. При этом на создание одного килограмма нити из переработанного пластика затрачивается порядка 500-700 тенге. В эту цену уже включена переработка и работа самого человека. К тому же, экструдер, как правило, работает без участия человека, поэтому для работников такое занятие не является энергозатратным. Срок эксплуатации установки составляет восемь лет, а замена деталей не обходится очень дорого", - добавил эксперт.
Некоторые пользователи 3D-принтеров уже опробовали в деле пластиковую нить, изготовленную карагандинскими студентами, и признали её высокое качество.
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