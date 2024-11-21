Сегодня 500, завтра 600: в Нацбанке РК прокомментировали рост курса доллара

Заместитель председателя Национального банка РК Виталий Тутушкин прокомментировал рост курса доллара. Об этом он рассказал 21 ноября в кулуарах Сената Парламента РК, передаёт BaigeNews.kz.

"По итогам вчерашнего дня курс на бирже сложился 495 тенге за доллар с небольшим, на конец торгов ― 496,3, по-моему. Говорить о том, что мы преодолели какие-то цифры, не приходится. Обменники могут сами устанавливать курсы – это их бизнес. В целом 500 – это просто цифра, не надо к ней привязываться и говорить, что сегодня 500, завтра 600. Курс будет складываться таким образом, каким будет соотношение спроса и предложения на иностранную валюту. Сейчас предложение иностранный валюты полностью покрывает спрос", – разъяснил Тутушкин.