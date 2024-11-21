Сегодня 500, завтра 600: в Нацбанке РК прокомментировали рост курса доллара
Динамика будет развиваться в зависимости от ситуации, сообщили в ведомстве.
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Заместитель председателя Национального банка РК Виталий Тутушкин прокомментировал рост курса доллара. Об этом он рассказал 21 ноября в кулуарах Сената Парламента РК, передаёт BaigeNews.kz.
"По итогам вчерашнего дня курс на бирже сложился 495 тенге за доллар с небольшим, на конец торгов ― 496,3, по-моему. Говорить о том, что мы преодолели какие-то цифры, не приходится. Обменники могут сами устанавливать курсы – это их бизнес. В целом 500 – это просто цифра, не надо к ней привязываться и говорить, что сегодня 500, завтра 600. Курс будет складываться таким образом, каким будет соотношение спроса и предложения на иностранную валюту. Сейчас предложение иностранный валюты полностью покрывает спрос", – разъяснил Тутушкин.
Также зампредседателя Нацбанка отметил, что сейчас ситуация на рынке стабилизировалась. Были приняты меры по обязательной продаже части выручки квазигоссектора.
"Ранее наблюдался серьёзный дисбаланс: было много покупателей, но недостаточно продавцов. Сейчас ситуация выровнялась, а динамика будет развиваться в зависимости от ситуации", - добавил Тутушкин.
Ранее сообщалось, как отразится рост доллара на казахстанском бизнесе.
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