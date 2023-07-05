"Съедят все": сельчане в СКО жалуются на массовое нашествие гусениц

Фото: предоставлено жителями села

В Сети появились видео последствий распространения всеядного вредителя в деревнях Северо-Казахстанской области. Гусеницы поедают кустарники и даже атакуют несъедобные стены построек, сообщает корреспондент BaigeNews.kz.

Жители деревень Большая Малышка и Соколовка наглядно показали, что происходит в их огородах. Растения буквально уничтожают маленькие пожиратели зелени. В одном из роликов женщина крупным планом показывает, как гусеницы доедают, что осталось. Еще вчера на этом участке стояла высокая ботва картофеля с цветениями, а сегодня вся зелень поникла.

"Смородина, голые ветки. Объели все листья. Смотрите, что творится с картошкой. Повяла. Все отгрызли. Вот – сидят, едят. Доедают", - с сожалением комментирует сельчанка.

Это рассказывает Светлана Куликова, жительница села Соколовка Кызылжарского района. Надвигающийся отряд зеленых поедателей она сравнивает со спецназом, для которого нет преград.

"Заметила я их еще в пятницу. Знаете, шли так быстро. Всегда думала, что гусеницы медленнее передвигаются. Через забор легко перебирались. Прямо по воротам на профлист, а с него по паутинам спускались в ограду. Ну не спецназ ли?", - шутя добавляет Светлана.

В Соколовке она живет с рождения и никогда такой активности гусениц не наблюдала. От того и не была готова к нашествию насекомых.

"Воевали все выходные, травили. Сначала пробовали отравой для колорадского жука их взять, потом от насекомых. Толка не было. В конце концов нашли препарат от бабочек и ударными дозами стали травить. По рекомендации надо ампулу препарата на десять литров, а мы уже на пять разводили, чтобы был эффект сильнее. По карману нам эта война серьезно ударила. Все выходные боролись с зелеными гостями. Только так спасли урожай. Конечно, всего лишь часть. Баклажаны, перцы, морковь, часть лука успели отстоять. Теперь за ними пришли кузнечики. Такой стрекот стоит в огороде", - объясняет сельчанка.

Сейчас Светлана с мужем активно пьют коровье молоко, понимая, что борясь химикатами с вредителем, навредили и себе.

Помимо этого, всеядного вредителя с удивлением сельчане замечают на стенах построек и домов.

"В нашем случае, я думаю, гусеница пришла с соседнего поля. Мы граничим с пашнями с двух сторон. Там фермеры садили капусту и постоянно работали с химией. В этом году поле осталось незасеянным. Кажется мне, что именно из-за гусениц. Устали бороться. И вот эти поля, что вокруг нас, все желтые стоят. Вредитель все выел и к нам пришел. Мы надеялись на помощь местных властей. Но нам ответили так: у вас на участке, справляйтесь своими силами. Причину их активности в деревнях я не могу даже предположить. Мы, вроде как, войну выиграли. А соседей еще доедают", - завершила беседу Светлана.

Специалисты по просьбам сельчан выезжали в районы. Эксперты в области фитосанитарии подтвердили, что вредитель размножился в результате лета бабочки лугового мотылька.

"Был зафиксирован лет бабочки лугового мотылька в населенных пунктах. Вредитель всеядный: ему по вкусу как обычная трав, так и картофельная ботва. На сельхозполях такой массовости, как в деревнях, не отмечено. Последний раз нашествие наблюдали в 2010-2011 годах. Тогда массовый выход гусеницы был в районе Шал Акына. Ее распространение зависит от погоды. В жаркие дни может и до третьего поколения дойти. Процесс прост: сначала окукливание гусеницы, затем ее превращение в бабочку и откладывание последней яиц, из которой снова появляется гусеница. Конечно, сельчанам нужно опасаться и обрабатывать участки", - прокомментировал ситуацию руководитель областного филиала методического центра фитосанитарной диагностики и прогнозов Кабиден Садвакасов.

Известно, что наибольшая опасность от этих насекомых исходит в период засухи. Отметим, что на территории региона установилась жаркая погода.