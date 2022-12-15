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24.kz Сегодня, 17:13
71
Сегодня, 17:13
71
Фото: 24.kz

Седьмые сутки тушат пожар на побережье Каспийского моря

Там полыхает камыш, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24". Выгорело уже больше полутора тысяч гектаров.

Тушение затрудняется тем, что заросли очень густые. Высота стеблей достигает двух с половиной метров. К тому же местность сильно заболоченная – машины не могут проехать к очагам возгорания.

С огнём борются вручную, с помощью хлопушек. С 9 по 15 декабря удалось ликвидировать огонь на площади свыше 40 гектаров.

Задействовано около 30 человек и четыре единицы техники. Угрозы для населённых пунктов нет, сообщают в Департаменте по ЧС.

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#Пожар #Каспий #тушение
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:13
71
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