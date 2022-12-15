Седьмые сутки тушат пожар на побережье Каспийского моря

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Там полыхает камыш, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24". Выгорело уже больше полутора тысяч гектаров.

Тушение затрудняется тем, что заросли очень густые. Высота стеблей достигает двух с половиной метров. К тому же местность сильно заболоченная – машины не могут проехать к очагам возгорания.

С огнём борются вручную, с помощью хлопушек. С 9 по 15 декабря удалось ликвидировать огонь на площади свыше 40 гектаров.

Задействовано около 30 человек и четыре единицы техники. Угрозы для населённых пунктов нет, сообщают в Департаменте по ЧС.