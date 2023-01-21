Седьмую медаль Универсиады-2023 для Казахстана взяли шорт-трекисты

Фото: sports.kz

Сборная Казахстана по шорт-треку завоевала серебряную медаль Зимней Универсиады-2023, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанцы стали вторыми в смешанной эстафете с результатом 2:47.757, уступив французам (2:50.946) и опередив Японию (2:48.561). В составе казахстанской команды выступили: Яна Хан, Малика Ермек, Алина Ажгалиева, Алишер Абулкатимов, Адиль Галиахметов и Еркебулан Шамуханов.

Для сборной Казахстана эта медаль стала уже седьмой на проходящей Универсиаде.

Ранее "золото" Казахстану принесли биатлонисты Вадим Куралес и Бекентай Турлубеков, а также "летающий лыжник" Данил Васильев; "серебро" выиграли в командных соревнованиях по прыжкам с трамплина Васильев и Сергей Ткаченко; "бронзу" получили биатлонист Александр Мухин и женская сборная по лыжным гонкам.