open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Седьмую медаль Универсиады-2023 для Казахстана взяли шорт-трекисты
sports.kz Сегодня, 14:18
169
Сегодня, 14:18
169
Фото: sports.kz

Седьмую медаль Универсиады-2023 для Казахстана взяли шорт-трекисты

Сборная Казахстана по шорт-треку завоевала серебряную медаль Зимней Универсиады-2023, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанцы стали вторыми в смешанной эстафете с результатом 2:47.757, уступив французам (2:50.946) и опередив Японию (2:48.561). В составе казахстанской команды выступили: Яна Хан, Малика Ермек, Алина Ажгалиева, Алишер Абулкатимов, Адиль Галиахметов и Еркебулан Шамуханов.

Для сборной Казахстана эта медаль стала уже седьмой на проходящей Универсиаде. 

Ранее  "золото"  Казахстану принесли биатлонисты Вадим Куралес и Бекентай Турлубеков, а также "летающий лыжник" Данил Васильев; "серебро" выиграли в командных соревнованиях по прыжкам с трамплина Васильев и Сергей Ткаченко; "бронзу" получили биатлонист Александр Мухин и женская сборная по лыжным гонкам.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#спорт #Универсиада
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:18
169
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх