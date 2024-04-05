Седьмое заседание Молодёжного совета СВМДА состоится в Казахстане

Министр культуры и информации Аида Балаева встретилась с генеральным секретарём СВМДА Кайратом Сарыбаем. Стороны обсудили вопросы подготовки к предстоящему седьмому заседанию Молодёжного совета СВМДА и Слету лидеров волонтёрских движений, передаёт BaigeNews.kz.

Мероприятие, инициированное президентом Казахстана на шестом Саммите СВМДА, состоится в Астане 16-17 мая.

"Впервые заседание Молодёжного совета, являющегося одним из консультативно-совещательных органов СВМДА, пройдёт с участием президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. В целях практической реализации Заявления Совета министров СВМДА о продвижении добровольчества в интересах устойчивого развития от 21 сентября 2023 года, предстоящая встреча будет посвящена роли и развитию волонтерства на пространстве СВМДА. Безусловно, это придаст мощный политический импульс новому направлению деятельности СВМДА по поддержке и поощрению активного вовлечения граждан в волонтёрскую деятельность", - отметили в МКИ.

В рамках тематических панельных сессий участники слёта обсудят тенденции и инновации в волонтёрском движении, повышение эффективности волонтёрской деятельности, вклад волонтёрства в здравоохранение, социальное и инклюзивное волонтёрство, волонтёрство и сохранение биоразнообразия и роль волонтёрского сообщества в уменьшении последствий чрезвычайных ситуаций.

Для повышения компетенций и навыков волонтёров важной частью программы Слета станут тренинги по развитию лидерских и коммуникационных навыков, обучению проектированию и управлению проектами в сфере добровольчества.

Для участников мероприятия будет также организована насыщенная программа для ознакомления с культурой и историей Казахстана.

В рамках Слёта состоится награждение победителей конкурса эссе среди молодёжи на тему "Какое будущее Азии мы хотим?", проведённого Секретариатом СВМДА в 2023 году.

Ожидается, что заседание Молодёжного совета выработает рекомендации по дальнейшему развитию волонтёрской деятельности на пространстве СВМДА.