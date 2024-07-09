Сделку по продаже Qazaq Air завершат до конца сентября — Карабаев

Министр транспорта Марат Карабаев рассказал, когда завершится сделка по продаже Qazaq Air, передаёт BaigeNews.kz.

"Завершение сделки ожидаем до конца сентября. Контрактом предусматривается обязательная оплата всего долга Qazaq Air, предусматриваются обязательства выкупающей компании по регистрации не менее 20 воздушных судов для компании, которые будут работать внутри страны и по международным направлением. Но сам инвестор планирует до 50 воздушных судов привезти", - отметил Марат Карабаев на пресс-конференции в правительстве.

В итоге, по его словам, на рынке Казахстана появится "достаточно сильный игрок".