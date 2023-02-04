Сделки купли-продажи недвижимости в Казахстане можно будет заключать онлайн

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Госкорпорация "Правительство для граждан" совместно с Freedom Bank разработали блокчейн-платформу для оформления сделок купли-продажи недвижимости между физическими лицами, передаёт BaigeNews.kz.

Теперь казахстанцы могут приобретать имущество на платформе в онлайн-режиме и не обращаться в ЦОН и к нотариусу, сообщает госкорпорация.

Процесс займёт не более восьми часов, а регистрация – 10 минут. Кроме того, это будет значительно дешевле, чем у нотариусов. Также у граждан появится возможность подачи документов на госрегистрацию прав независимо от местонахождения объекта недвижимости.

Вся информация об участниках сделки и о приобретаемом объекте проверяется службами государственной базы данных "Регистр недвижимости". Подписывать договор купли-продажи можно с помощью электронной цифровой подписи, что обеспечивает прозрачность и безопасность сделки.

"Платформа будет доступна для клиентов в ближайший месяц. К системе будет подключена строительная компания BI Group. Для безопасности процесса мы использовали биометрию, которая позволяет регистрирующим органам проверять добровольность волеизъявления сторон в онлайн-режиме, не прибегая к услугам нотариусов. После подписания права нового собственника регистрируются в ГБД РН", - сказал председатель правления госкорпорации Суйениш Абдильдин.