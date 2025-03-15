Сделано официальное заявление о следующем бое Шавката Рахмонова в UFC
Ранее менеджер Рахмонова сообщил, что из-за травмы Шавкат отказался от титульного боя с чемпионом полусреднего дивизиона Белалом Мухаммадом.
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Непобеждённый казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов начал интенсивную подготовку к следующему поединку. В своем Instagram он опубликовал видео с тренировки, подписав его: "Подзарядка", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Ранее менеджер Рахмонова сообщил, что из-за травмы Шавкат отказался от титульного боя с чемпионом полусреднего дивизиона Белалом Мухаммадом. В результате UFC назначила бой между Мухаммадом и австралийцем Джеком Деллой Маддаленой на 10 мая в рамках турнира UFC 315 в Монреале, Канада. Президент UFC Дана Уайт заявил, что победитель этого поединка затем встретится с Рахмоновым для защиты титула.
Команда Рахмонова отмечает, что тренировки проходят на высоком уровне, уделяя внимание всем аспектам подготовки, чтобы выйти в октагон в оптимальной форме. Шавкат сосредоточен, мотивирован и готов показать зрелищный бой.
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Ранее, в декабре 2024 года, Рахмонов одержал победу над ирландцем Иэном Гэрри, нанеся тому первое поражение в карьере.
Ожидается, что официальное объявление о дате и месте следующего боя Шавката Рахмонова будет сделано в ближайшее время.