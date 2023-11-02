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Сделали целое состояние – генсек федерации волейбола РК о деятелях спорта

Вчера, 13:19
АВТОР
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volley.kz Вчера, 13:19
Вчера, 13:19
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Фото: volley.kz

Генеральный секретарь Федерации волейбола Казахстана Ермек Сырлыбаев предлагает создать рабочую группу из компетентных органов для проверки деятелей спорта, передаёт BaigeNews.kz.

"С удивлением узнал, что у дирекции спорта не осталось средств на детские чемпионаты и чемпионаты высшей лиги по волейболу, даже отказали в наградной продукции, кубках и медалях. И вознаграждение арбитрам тоже не светит. Все средства, оказывается, были потрачены на Азиаду, чтобы добиться 11 го общекомандного места. Смешно, да и только. Не переживайте, федерация волейбола не оставит детей без наград. Мы найдем средства собственные, чтобы не испортить праздник детям", - написал он в Facebook.

Сырлыбаев обратился к руководству страны, чтобы создали группу из компетентных органов для проверки деятелей спорта.

"Готов выступить экспертом по этому делу. Знаю некоторых людей, которые сделали за короткое время целое состояние, работая в спорте", - отметил он.

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