Сделали целое состояние – генсек федерации волейбола РК о деятелях спорта

Генеральный секретарь Федерации волейбола Казахстана Ермек Сырлыбаев предлагает создать рабочую группу из компетентных органов для проверки деятелей спорта, передаёт BaigeNews.kz.

"С удивлением узнал, что у дирекции спорта не осталось средств на детские чемпионаты и чемпионаты высшей лиги по волейболу, даже отказали в наградной продукции, кубках и медалях. И вознаграждение арбитрам тоже не светит. Все средства, оказывается, были потрачены на Азиаду, чтобы добиться 11 го общекомандного места. Смешно, да и только. Не переживайте, федерация волейбола не оставит детей без наград. Мы найдем средства собственные, чтобы не испортить праздник детям", - написал он в Facebook.