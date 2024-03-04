Сделал выбор в пользу долга и человечности - хирург об операции во время землетрясения в Алматы
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Стали известны детали об операции, не прерванной хирургами во время сильного землетрясения в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.
О происшествии написал хирург Марат Саршаев.
"Сегодня мы столкнулись с испытанием, которое навсегда останется в нашей памяти. На операционном столе лежала молодая многодетная мать, полная надежд на выздоровление. Всё шло по плану, но внезапно нас сильно затрясло. Страх, сомнения, решимость – всё перемешалось в тот момент. В качестве основного хирурга операционной бригады передо мной стоял выбор: эвакуировать персонал и обеспечить их безопасность или продолжить операцию, рискуя всем ради спасения жизни пациентки. Каждый из нас, несмотря на страх и неопределенность, сделал выбор в пользу долга и человечности. Мы продолжали работать и смогли успешно завершить операцию, доказав, что в единстве наша сила", - написал врач на своей странице в Facebook.
Он выразил благодарность всем членам команды.
"Маханбетхан Шаяхмет, Кужат Досхан, Теменова Аслы, Нагыметова Айжарык, Оборонко Е. Спасибо вам за то, что в тот критический момент вы остались верны своей клятве", - заключил хирург.
Напомним, видео из операционной ранее появилось в Сети.
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