Сделал ставку - увольнение: чиновникам запретят азартные игры в Казахстане

Депутаты мажилиса одобрили во втором чтении проект закона по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности с сопутствующими поправками. Документ направоен на рассмотрение Сената, передаёт корреспондент BaigeNews.kz

"Сегодня мы принимаем очень важный законопроект, который напрямую повлияет на наше общество. Законопроект предусматривает определение списка лиц, которые будут ограничены в участии в азартных играх и пари. Повышен максимальный срок самозапрета на азартные игры с года до 10 лет. Как оказалось, год - это совсем мало. Многие по истечению срока ограничения продолжают активно играть. Главное, досрочно прекратить самозапрет будет невозможно", - заявил депутат Елнур Бейсенбаев.

Одной из главных побед, по его словам, является ограничение лиц, включенных в Единый реестр должников. Это порядка 3,5 миллионов человек.

"Мы считаем, что они являются потенциальными клиентами букмекерских контор и казино. Не смогут ставить ставки госслужащие, военнослужащие, сотрудники специальных госорганов, руководители бюджетных организаций. Это порядка 280 тысяч человек. Никакого предупреждения для них не будет. Сделал ставку - сразу увольнение", - отметил мажилисмен.

Также, документом вводится запрет на продажу энергетических напитков лицам до 21 года. Устанавливается порядок медицинской реабилитации лиц, зависимых от азартных игр и введено консультативное наблюдения игроманов без постановки на динамический учет, то есть с сохранением медицинской тайны. Кроме того предусмотрен запрет операторам связи рассылать сообщения, содержащие рекламу азартных игр.

"Максимально ограничена реклама букмекерских контор и казино. Здесь бы хотел предупредить блогеров, инфльюенсеров социальных сетей, что рекламировать и продвигать букмекерские конторы теперь незаконно. Предусмотрены штрафы от 200 тысяч тенге. Установлен полный запрет на интернет-ресурсы иностранных букмекерских контор, тотализаторов, не имеющих лицензии и онлайн-казино. Организаторам онлайн-казино теперь грозит уголовная ответственность с лишением свободы до 2-х лет", - резюмировал мажилисмен.

Между тем предлагаемая депутатами норма о том, чтобы повысить возраст ограничения для азартных игр до 25 лет, а для традиционных лотерей – до 21 года не поддержаны правительством.