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  • Сдающих в аренду торговые площади предпринимателей обяжут регистрироваться в инфорсистеме
pixabay.com Сегодня, 09:09
160
Сегодня, 09:09
160
Фото: pixabay.com

Сдающих в аренду торговые площади предпринимателей обяжут регистрироваться в инфорсистеме

В Казахстане индивидуальные предприниматели и юридические лица, сдающие торговые площади в аренду, должны будут зарегистрироваться в информационной системе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Online.zakon.kz.

Соответствующие требования, утверждённые приказом и.о. заместителя премьер-министра - и.о. министра торговли и интеграции РК начнут действовать со 2 июля 2023 года. Нововведение коснётся лиц, основным видом деятельности которых является предоставление в аренду торговых мест в крупных торговых объектах и на торговых рынках. Обеспечение функционирования таких объектов и организация их должны пройти регистрацию в информационной системе через портал электронного правительства. 

При прохождении регистрации будут указываться указываются тип пользователя (физическое или юридическое лицо), ИИН или БИН соответственно, а также номер мобильного телефона и электронная почта.

После этого пользователям предоставляется личный кабинет, в котором они должны разместить информацию:

  • о характеристике торгового места (торговая, складская, площадь, высота помещения, оборудование, температурные режимы);
  • цена за квадратный метр и срок аренды торгового места;
  • фотография и (или) видео торгового места;
  • утверждённый регламент работы и перечень дополнительных услуг;
  • договор аренды (пользования) торговых объектов и (или) торговых мест;
  • уведомления субъектов внутренней торговли, зарегистрированных в ИС, не менее чем за месяц о внесении изменений и дополнений в перечень дополнительных услуг или об его утверждении;
  • сведения о передаче торгового места, торгового объекта третьему лицу.

Также в рабочем кабинете будет доступен для скачивания QR-код, который необходимо разместить при входе в торговый объект либо на торговом месте. QR-код привязывается к личному рабочему кабинету пользователя, куда поступают от субъектов внутренней торговли замечания и предложения согласно заключенному договору аренды.

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Сегодня, 09:09
160
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