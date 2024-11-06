Сдавших некачественные дома строителей осудили в Актобе

В cуде №2 Актобе рассмотрели уголовное дело в отношении обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере, недоброкачественном строительстве и ненадлежащем выполнении экспертных работ или инжиниринговых услуг, повлекшем тяжкие последствия, передаёт BaigeNews.kz.

"Судом установлено, что в 2017-2019 годах Ж. по предварительному сговору с А., К. и Д. сдали в эксплуатацию недоброкачественно построенные, не соответствующие условиям договора и проектной документации два жилых дома в Актобе. По делу проходят свидетелями 46 потерпевших. Государству в лице аппарата акима города причинён материальный ущерб более 337 миллионов тенге", - сообщили в суде.

Подсудимые вину не признали.

"Ж. и А. приговорены к шести годам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права заниматься деятельностью в строительстве на 10 лет, К. и Д. - к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества", - уточнили в суде.

Приговор пока не вступил в законную силу.