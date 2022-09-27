Сдавали квартиры в аренду: в Атырауской области объяснили, почему медиков выселяют из госжилья

Фото: pixabay.com

В акимате Жылойского района прокомментировали ситуацию с выселением врачей из служебного жилья. Чиновники рассказали, что медики сдавали служебное жилье в аренду третьим лицам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение акимата Атырауской области.

Напомним, в СМИ распространилась информация о якобы незаконном выселении врачей Жылыойской центральной районной больницы из служебного жилья. В ответ на публикации районный акимат прокомментировал ситуацию. Там пояснили, что жители села на то, что медики сдают служебные квартиры, пожаловались на встрече с акимом района в Кульсары. Он поручил балансодержателю ГУ "Жылыойский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" провести проверку по данному факту.

"По итогам проверки выяснилось, что двое врачей, которым были выданы служебные квартиры, в них не проживали и сдавали жильё в аренду третьим лицам. После установления данного факта с владельцами квартир была проведена разъяснительная работа. Служебные квартиры возвращены на баланс ГУ "Жылыойский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции", - сообщили в акимате.

Отметим, служебное жильё врачам было выдано Жылыойской центральной районной больницей.

Напомним, в Атырауской области 16 медиков получили уведомления о выселении из арендного жилья. Квартиры они заняли шесть лет назад.

Возмущённые медики называли себя почти образцовыми. Говорили, что среди жильцов есть многодетные и люди, которые воспитывают детей в одиночку, а также доктора предпенсионного возраста. Врачи заявляли, что арендное жильё решили освободить для молодых специалистов. В акимате объяснили, что выселение грозит только ярым нарушителям.